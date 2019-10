Ascolti flop | il mistero HunzikerL' insostenibile leggerezza svizzera

Gli Ascolti flop e il mistero HunzikerL'insostenibile leggerezza svizzera : La soubrette svizzera Hunziker merita un approfondimento, perché ad oggi non riusciamo a spiegarci il perché della sua risata nervosa, che non è quella di Joaquin Phoenix/Joker, con cui ammorba ogni commento,ogni ospite, ogni notizia Segui su affaritaliani.it

Chef Rubio - flop d'Ascolti dopo le parole contro i poliziotti : Le polemiche social non giovano allo Chef Rubio televisivo. Almeno a guardare i dati Auditel. Lo Chef ed ex rugbista, protagonista quotidiano di controversie e invettive sui social network, è in onda dal 15 settembre nel prime time del Nove con la nuova trasmissione Rubio alla Ricerca del Gusto Perd

Ascolti tv 26 settembre : flop Eurogames con Ilary Blasi - vince Un passo dal cielo 5 : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, giovedì 26 settembre, caratterizzata dalla messa in onda in prime time della seconda puntata di Eurogames, il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin ispirato all'intramontabile 'Giochi senza frontiere'. Su Rai 1, invece, è andato in onda un nuovo appuntamento con la fiction Un passo dal cielo 5 con protagonista Daniele Liotti ...

Ascolti TV | Giovedì 26 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames si ferma al 12.4% - XFactor 3%. Allarme Detto Fatto (3.9%) - flop Bonaccorti (0.8%) : Eurogames: Yury Chechi, Ilary Blasi, Alvin Nella serata di ieri, Giovedì 26 settembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 3.961.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video 2.483.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 la serata in onore di Gianni Boncompagni No, non è la BBC ha interessato 1.338.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 ...

Ascolti TV | Mercoledì 25 settembre 2019. Metti la nonna in Freezer vince con il 15.4%. Flop Al Bano (9.1%) : Al Bano Su Rai1 Metti la nonna in Freezer ha conquistato 3.380.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 E’ la mia Vita ha raccolto davanti al video 1.680.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 2 ha interessato 1.219.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 I Fantastici 4 e Silver Surfer ha catturato l’attenzione di 1.359.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto ...

Barbara D'Urso fa flop di Ascolti con Live e alla seconda puntata arriva Matteo Salvini : E' stato un lunedì decisamente amaro per Barbara D'Urso, la quale ha dovuto fare i conti con il clamoroso flop di ascolti registrato dalla prima puntata del suo Live - Non è la D'Urso, il programma rivelazione della passata stagione televisiva che da ieri sera è tornato in onda nell'inedita collocazione domenicale. Il debutto, però, non è stato affatto dei migliori e gli ottimi ascolti della passata stagione sembrano essere soltanto un lontano ...

Ascolti TV | Martedì 10 settembre 2019. Mister Felicità 12.71% - Harry Quebert 12.03%. Floris parte a razzo (9.84%) - floppa Il Supplente sul Nove (1.52%). Nel pomeriggio sale La7 - calano Vid e Pomeriggio Cinque (che rimane leader) : Harry Quebert Nella serata di ieri, Martedì 10 settembre 2019, su Rai1 Mister Felicità ha conquistato 2.649.000 spettatori pari al 12.71% di share. Su Canale 5 La Verità sul Caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.209.000 spettatori pari al 12.03% di share. Su Rai2 Una Notte al Museo ha interessato 929.000 spettatori pari al 4.37% di share. Su Italia 1 Attacco al Potere 2 ha intrattenuto 2.015.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 Carta ...

Temptation Island Vip - Ascolti flop. Partenza da incubo per Alessia Marcuzzi - "Non è adatta alle dirette" : Ieri sera è andata in onda su Canale5 la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip, il docureality nel quale si mette in discussione la propria vita di coppia. Condotta da Alessia Marcuzzi, la prima puntata, che ha visto la rocambolesca fuga di Ciro Petrone, ha fatto 2.949.000 te

Ascolti tv 3 settembre 2019 : vince Dempsey - flop Belen e Stefano : Ascolti tv martedì 3 settembre 2019: flop per il Festival di Castrocaro, battuto da La verità sul caso Harry Quebert Il Festival di Castrocaro su Rai 2, con Belen Rodriguez e Stefano De Martino, viene battuto dalla fiction tv La verità sul caso Harry Quebert. A quanto pare, per quanto riguarda gli Ascolti tv di […] L'articolo Ascolti tv 3 settembre 2019: vince Dempsey, flop Belen e Stefano proviene da Gossip e Tv.

Castrocaro 2019 : flop di Ascolti e tante gaffe. La più grossa? Quella di Belen su Alex Baroni. E i social criticano il programma : “Imbarazzante” : È andata in onda ieri sera su RaiDue la sessantaduesima edizione del Festival di Castrocaro, vinta dalla 22enne bresciana Debora Manenti che ha superato gli altri 9 artisti in gara proponendo tre cover. A condurre la storica manifestazione canora c’erano Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E proprio l’argentina ha fatto diverse gaffe che sono state puntualmente sottolineate dagli utenti di Twitter. La più grossa? Belen ha ...

Ascolti Tv 3 settembre : Belen e Stefano fanno flop con la finale di Castrocaro : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti televisivi della giornata di ieri, martedì 3 settembre, caratterizzata in prime time dal ritorno del talk-show politico CartaBianca condotto da Bianca Berlinguer, ma anche dalla finalissima del Festival di Castrocaro, presentata quest'anno dalla coppia composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Una serata decisamente molto attesa che segnava il ritorno in video della coppia più amata ...