Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) “Voglioun’come Chiara Ferragni, Giulia De Lellis o Mariano Di Vaio, come faccio?”. Chissà in quanti si sono posti questa domanda vedendo l’enorme successo che questi personaggi hanno oggi, con milioni di followers sui social che gli fanno guadagnare cifre da capogiro per ogni foto o post pubblicato. In risposta a questa domanda è nato anche undiin Scienze della Comunicazione con l’indirizzo specifico “”, che “fornisce le competenze e gli strumenti necessari per affrontare adeguatamente quello che potremmo definire il nuovo marketing, quello social, ‘influenzale’, che sta progressivamente scalzando il marketing tradizionale”, come si legge sul sito dell’università telematica E-Campus che – unica in Italia – ha lanciato ora questo perdi studi. Si tratta ...

Cascavel47 : Arriva il corso di laurea triennale per diventare influencer. Si svolge online e la retta per il primo anno è di 39… - Framiriam1 : RT @GranataElena: Corso universitario per Influencer. Dove osa l'idiozia... Comunicare, persuadere, informare, raccontare si nutrono di alt… - ispettoremax : RT @PamelaFerrara: Scienze della Comunicazione, arriva il corso di laurea in #Influencer. Si può scegliere anche la specialistica in Chiara… -