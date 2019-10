Arrestati due soci di Giuliani legati al Kievgate L' accusa è di finanziamento illecito

Palermo - lanciano la cocaina dal finestrino : Arrestati due uomini : Emanuela Carucci Nella busta rinvenuta dai carabinieri di un posto di blocco sono stati trovati 200 grammi di sostanza stupefacente che al dettaglio avrebbe fruttato circa 200mila euro Si chiamano Salvatore Salerno, 60enne, e Onofrio Catalano, 42enne, entrambi palermitani residenti a Bagheria, in provincia di Palermo. Sono stati arrestati ad un posto di blocco dei carabinieri in Via Messina Marine, nel capoluogo siciliano. I ...

Como - tredicenne trascinata in casa e violentata : Arrestati due ventenni : La ragazzina è stata attirata in trappola: il conoscente, come lei di origini nigeriane, le ha strappato il telefonino di mano, lei l’ha rincorso ed è finita in balia del giovane e di un suo coetaneo che hanno abusato di lei per tutta la notte

Roma - Arrestati tre uomini tra 65 e 85 anni : “Hanno abusato ripetutamente di due 14enni adescati in un oratorio” : Tre Romani, tra i 65 e gli 85 anni, sono stati arrestati dalla polizia e si trovano ora ai domiciliari con l’accusa di aver abusato ripetutamente di due 14enni, adescati all’interno di un oratorio della Capitale. Gli investigatori hanno ricostruito più episodi, continuati nel tempo, si sono verificati nell’arco di sei anni: dal 2012 al 2018. Lunedì la IV Sezione della Squadra Mobile di Roma, specializzata in reati di violenza di genere, ha ...

Arrestati due carabinieri a Vasto Soldi falsi trattenuti - favori ad amici e rivelazioni ad avvocato : Chieti - Due carabinieri Arrestati e quattro persone indagate a vario titolo nell'ordinanza di misura cautelare del Tribunale de L'Aquila. Inchiesta incentrata sulla condotta dei due carabinieri della stazione di San Salvo, ai domiciliari, indagati per reati quali peculato, accesso abusivo del sistema informatico telematico, rivelazione del segreto istruttorio e detenzione illegale di munizioni. A uno dei due militari viene contestato ...

Genova - stupro e botte contro 50enne : Arrestati due sudamericani : Gli stranieri, così come un terzo complice che risulta tuttora ricercato, sono indagati per lo stupro di una ragazzina di 16 anni avvenuto nei giorni scorsi con le medesime modalità. Due sudamericani sono stati tratti in arresto dagli agenti della questura di Genova e risultano ora indagati per i reati di rapina, violenza sessuale e lesioni ai danni di una 50enne, mentre un terzo complice, riuscito a fuggire, è tuttora ricercato. L'episodio si è ...

Trieste - sparatoria in questura : morti due agenti - uno napoletano. Arrestati due fratelli dominicani : sparatoria nel pomeriggio davanti alla questura di Trieste. Due agenti 30enni sono stati uccisi, avevano riportato ferite gravissime. I due agenti morti avevano circa 30 anni. Si...

Bambini picchiati a scuola di religione - due imam Arrestati in Veneto : Non solo a Padova, ma anche a Treviso. Nel giro di pochi giorni due imam operativi in Veneto sono finiti agli arresti perché accusati di aver picchiato gli alunni delle scuole islamiche che non riuscivano a imparare a memoria le “sure” del Corano. Il primo caso si è verificato pochi giorni fa nella moschea del popoloso quartiere padovano dell’Arcella, con l’arresto del bengalese Hossain Shahadat, di 23 anni. Adesso è finito ai ...

Avevano rapinato la stessa pasticceria per 3 volte in 3 mesi. Arrestati due fratelli : Hanno rapinato per tre volte, tra l'ottobre del 2018 e il gennaio 2019, la stessa pasticceria di Colle Prenestino, periferia della Capitale. Per questo due fratelli di 35 e 33 anni sono stati Arrestati dai carabinieri della stazione Tor Bella Monaca, coordinati dalla procura di Roma, con l'accusa di rapina aggravata in concorso. I due rapinatori hanno agito sempre nello stesso modo: entrati nell'esercizio commerciale, quando uno degli addetti ...

Genova - due ventenni Arrestati per aver violentato - picchiato e rapinato una donna : I due ventenni arrestati hanno dato l'appuntamento alla vittima in un edificio abbandonato del quartiere San Fruttuoso di Genova e qui l'hanno violentata, picchiata e infine rapinata del cellulare e della sua borsa. Un terzo sospettato è riuscito a fuggire. La banda è accusata anche di aver stuprato una sedicenne.Continua a leggere

Incidono il nome sulla Torre di Pisa : Arrestati due turisti americani : Due medici americani, di 38 e 35 anni, sono stati arrestati dopo che avevano inciso il nome di uno dei due sul marmo della Torre di Pisa, usando una monetina Torre di Pisa scritte sui muri monumenti Raffaello Binelli ?Url ...