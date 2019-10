Approvato il decretino Clima | poche risorse per il bonus mobilità e salta il

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) C’è il ‘buono mobilità’ per i cittadini dei comuni interessati dalla procedura di infrazione comunitaria per smog che scelgono di rottamare auto e moto preferendo trasporto pubblico e bici; ci sono gli incentivi per gli esercizi commerciali che vendono i prodotti sfusi o alla spina, e c’è il fondo per la riforestazione che ha l’obiettivo di rendere più verdi le nostre città. Ma la norma non prevede più il taglio graduale ai sussidi fossili, di cui si dovrebbe riparlare nella discussione relativa alla Manovra, né la formulazione ‘verde’ per il Cipe, e viene tagliato via l’articolo recante “Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”.Queste le principali novità del Decreto Legge “Misure ...

