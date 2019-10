Antonella Clerici lontana dalla tv | «Weekend romantici con Vittorio Garrone | mi tratta

Beppe Bigazzi morto - Antonella Clerici : “Quando ti ho sentito l’ultima volta ho capito che era un addio” : Antonella Clerici piange sui social la morte di Beppe Bigazzi, volto storico de La Prova del Cuoco sempre al suo fianco quando era lei a condurre il cooking show di Rai 1. “Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che era un congedo definitivo – ha scritto su Instagram -. Porterò sempre nel cuore le tue ultime parole. Ti ho conosciuto a Unomattina e con te e Anna Moroni abbiamo portato al successo La Prova del cuoco. Tanti ...

Beppe Bigazzi è morto - è stato un volto storico de La prova del cuoco. Il ricordo di Antonella Clerici : Beppe Bigazzi è morto, è stato un volto storico della trasmissione La prova del cuoco. Beppe Bigazzi era un giornalista e gastronomo, con un passato da dirigente di azienda, Giuseppe ‘Beppè Bigazzi, era noto al grande pubblico per la partecipazione al programma televisivo «La prova del cuoco» con Antonella Clerici sulla Rai Uno. Aveva 86 anni ed era malato da tempo. L’annuncio della scomparsa è stato dato dallo chef Paolo Tizzanini, ...

Il dolore di Antonella Clerici per Bigazzi : “Ti voglio bene - mi mancherai” : Beppe Bigazzi si è spento poche ore fa nella sua terra natia, in Toscana, all’età di 86 anni, a seguito di una lunga malattia. Nato a Terranuova Bracciolini (in provincia di Arezzo) nel 1933, è stato uno dei più famosi gastronomi e critici culinari del secolo scorso. Lo abbiamo conosciuto come ospite de La prova del cuoco, la celebre trasmissione di cucina in onda ogni mattina su Rai1. All’epoca, lo show era condotto da Antonella ...

Beppe Bigazzi morto - Antonella Clerici piange : “Mi mancherai” : morto Beppe Bigazzi, Antonella Clerici lo ricorda a La prova del cuoco: “Anni indimenticabili” Non poteva non ricordare Beppe Bigazzi, morto oggi, con un commovente messaggio su instagram Antonella Clerici, che con lui ha condiviso tantissime edizioni de La prova del cuoco, nonché alcune esperienze in quel di Unomattina. Beppe Bigazzi è morto all’età di 86 anni e, come lasciano intendere le parole di Antonella Clerici, a ...

Antonella Clerici : "Lontano dalla tv - ho più tempo da dedicare a Vittorio e a mia figlia Maelle..." : In occasione della presentazione dei palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva appena iniziata, è stato impossibile non notare l'assenza di Antonella Clerici.La conduttrice, lontana dal piccolo schermo, quindi, sta dedicando tutto il proprio tempo libero al compagno Vittorio Garrone, con cui sta insieme dal 2016, e alla figlia Maelle, nata dalla storia d'amore con Eddy Martens.prosegui la letturaAntonella Clerici: "Lontano dalla tv, ...

Antonella Clerici : Vittorio è l'uomo della mia vita : Antonella Clerici non sta attraversando un momento felice dal punto di vista lavorativo ma per fortuna ha ritrovato la pace nel cuore grazie all'amore. Da ormai diversi anni, infatti, la bionda conduttrice si accompagna a Vittorio Garrone e i due, insieme, sembrano davvero felici. Intervistata dal settimanale Chi, Antonella Clerici si è lasciata andare a confessioni private e ha confessato di aver trovato in Vittorio l'uomo della sua vita. Sono ...

Antonella Clerici svela : Grazie a Vittorio sono più forte : Antonella Clerici è una delle cover story del nuovo numero del settimanale Chi. La popolare conduttrice, in un'intervista a tutto tondo, ha parlato del suo amore per l'imprenditore Vittorio Garrone e del suo passato e futuro in televisione. Nel servizio esclusivo che Chi le ha dedicato, Antonella Clerici parla del suo amore per Garrone, imprenditore genovese, e della cura che entrambi hanno per il loro rapporto: "Vittorio è romantico e mi fa ...

Antonella Clerici fuori dalla Rai : ‘Maria De Filippi? Non andrei mai a romperle le scatole’ : Ora che è lontana dal piccolo schermo dopo la sua esclusione dai palinsesti Rai Antonella Clerici ha trovato il modo per non piangersi addosso e dedica più tempo ai suoi affetti: “Sto volgendo in positivo questa mia assenza dalla tv per potermi dedicare di più a mia figlia Maelle e a Vittorio, facendo cose che non potevo fare quando ero impegnata tutti i giorni con la tv, come preparare una cena in casa per gli amici o godermi un weekend ...