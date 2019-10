Anticipazioni Uomini e donne | Giulio bacia Giovanna ma Tina accusa la ragazza di falsità

Uomini e Donne Anticipazioni - Giulio bacia Giovanna : lite epica con Tina Cipollari : anticipazioni Uomini e Donne, Veronica Burchielli si dichiara per Alessandro Zarino Oggi hanno registrato le prossime puntate di Uomini e Donne e le anticipazioni del Vicolo delle News parlano nuovamente di litigi, contrasti e sfuriate fra tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, e opinionisti. Partiamo con calma e facciamo un ripasso: al momento a Giulio Raselli e […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulio bacia Giovanna: lite ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 ottobre : Gianni Sperti furioso! - trono classico - : Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 10 ottobre: Sara Tozzi lascia il trono in lacrime per il suo ex. Scontro tra Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : due ritorni inattesi : Uomini e Donne: Nathalie Caldonazzo furiosa con Andrea Ippoliti Scontri infuocati e ammissioni inaspettate coloreranno a tinte accese la puntata odierna di Uomini e Donne. Maria De Filippi inaugurerà il primo appuntamento settimanale con il Trono Classico invitando di nuovo Alessia Marcuzzi e raccontando l’epilogo della storia di due protagonisti di Temptation Island Vip: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. La showgirl sarà furiosa ...

Anticipazioni Uomini e donne - Sara abbandona il programma in lacrime : pensa al suo ex : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui oggi verrà trasmesso il primo appuntamento della settimana dedicato al trono classico. Le Anticipazioni sul programma rivelano che la puntata odierna sarà dedicata soprattutto alla tronista Sara Tozzi, la quale avrà da fare un annuncio importante che riguarderà il suo percorso all'interno del programma dei sentimenti di ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 9 ottobre : scintille tra Gemma e Anna - Trono Over - : Il Trono Over di Uomini e Donne torna in onda oggi 9 ottobre, con una puntata tutta femminile: scintille tra Anna e Gemma mentre tra Armando e Barbara...

Uomini e Donne Anticipazioni : una nuova segnalazione su Anna e Giorgio : Anna Tedesco e Giorgio Manetti: spunta un nuovo retroscena a Uomini e Donne La sfilata del parterre femminile di Uomini e Donne scatenerà oggi in puntata un putiferio. In passerella le dame sfileranno sul tema “i jeans stanno meglio a me” e, a sorpresa, anche Gemma Galgani (che aveva perso la sfida contro Anna Tedesco) deciderà di calcare la passerella da fuori gara. Il gioco della terza puntata settimanale del Trono Over farà però ...

Anticipazioni Uomini e donne del 9 ottobre : è scontro tra Gemma e Anna durante la sfilata : Archiviata la puntata dedicata soprattutto alla reazione di Riccardo Guarnieri alla notizia del bacio di Ida Platano e Armando Incarnato, il Trono Over di Uomini e donne tornerà oggi 9 ottobre su Canale 5. A partire dalle ore 14:45, Maria De Filippi condurrà un nuovo appuntamento dedicato soprattutto alla sfilata e alle conseguenze del battibecco della scorsa settimana tra Anna Tedesco e Gemma Galgani. Quest'ultima si presenterà, comunque, sulla ...

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 8 ottobre : la reazione di Riccardo - Trono Over - : Uomini e donne, Anticipazioni puntata 8 ottobre: Ida e Armando nel mirino di Armando, e Valentina? Nuove discussioni anche per Gemma e...

Anticipazioni Uomini e Donne : Armando ha dei dubbi su Ida Platano : Uomini e Donne: Armando Incarnato fa una confessione su Ida Platano Il secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne sarà all’insegna dei colpi di scena. Oggi a partire dalle 14.45, Ida Platano sarà protagonista su Canale5 insieme a Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. La dama di Brescia confesserà di aver baciato il cavaliere partenopeo, spiazzando tutti. Armando, che sta frequentando anche Veronica, ...

Anticipazioni Uomini e donne dell'8 ottobre : Riccardo è geloso di Ida e Armando : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne. Domani 8 ottobre andrà in onda una nuova puntata dedicata al trono over che si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati ancora sul triangolo che vede protagonisti Ida, Armando e Riccardo. Nel corso della puntata odierna abbiamo visto che la Platano ha confessato di essere uscita con Armando Incarnato e che tra di loro c'è stato anche un bacio appassionante. Una ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 7 ottobre : Armando tra Veronica e Ida ma.. - trono over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata oggi, 7 ottobre: Gemma in lacrime, Armando bacia Ida e Veronica? Riccardo Guarnieri pronto a perdere...

Uomini e Donne Anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Veronica rivali : Ida Platano esce con Armando Incarnato, Veronica reagisce male a UeD Nuova settimana e Uomini e Donne e nuovo appuntamento con il Trono Over. Il lunedì, stando alle anticipazioni del programma, dovrebbe iniziare con il segmento senior della trasmissione e in particolare con le peripezie sentimentali di Ida Platano e Gemma Galgani. A stupire però sarà proprio la dama di Brescia che oggi pomeriggio sarà chiamata al centro dello studio con ...