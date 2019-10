Anticipazioni Shameless 10 | Ian e Mickey sposi? Parla John Wells

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Spoiler10: Ian einizieranno are di matrimonio La decima stagione di, in onda su Showtime a partire dal 10 novembre, inizia a prendere forma. Proprio in vista dell’imminente season premiere, il produttore esecutivo della serie ha rilasciato un’intervista nella quale ha svelato la storyline che coinvolgerà i personaggi di Ian Gallagher eMilkovich. Il ritorno sul set di Cameron Monaghan e Noel Fisher ha infatti permesso agli sceneggiatori di impostare gran parte della trama sugli amatissimi “Gallavich“. La coppia riunitasi dopo mille peripezie, nel finale della scorsa stagione, affronterà il tema del matrimonio. Una situazione che porrà i ragazzi di fronte ad una serie di sfide in quanto uno dei due protagonisti sarà riluttante nel compiere il grande passo. Pur non specificando chi tra Ian enon sarà pronto a portare ...