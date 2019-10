Annullati i funerali di Melissa La Rocca | la 16enne morta mentre era alla lavagna

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Per ora del funerale non se ne parla proprio. O quantomeno non prima degli esami sul corpo per capire cosa ha portatomorte, e in un modo così improvviso, una ragazza di 16 anni che fino a quel momento non aveva mostrato segni di malattie che potessero spiegare questa tragedia. Vinicio, il padre diLa, ha chiesto che vengano eseguiti gli esami autoptici sul corpo della figlia, ottenendo il rinvio sia della veglia funebre sia del rito, inizialmente previsti per stasera, 8 ottobre, e per domani, 9 ottobre. Domani mattina verranno eseguiti al Ruggi d’Aragona di Salerno esami diagnostici approfonditi, dopo i quali si deciderà se procedere con l’autopsia. La ragazza, originaria di San Mango Piemonte (Salerno) e studente all’istituto Genovese – Da Vinci di Salerno, si era sentita male in classe ieri mattina, 7 ottobre. Un capogiro improvviso e aveva perso i sensi. Era ...

Annullati i funerali di Melissa, la 16enne che ha perso la vita in classe: il padre vuole chiarezza