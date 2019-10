Andrea Ripa Di Meana | Lucrezia Lante Della Rovere decide sulle ceneri di mamma

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Il distacco è preoccupante - dobbiamo ripartire a livello tecnico” : Andrea Dovizioso si presenta ai microfoni di Sky Sport con la faccia sbattuta di chi davvero non sa più che pesci prendere. Laddove un anno fa il romagnolo aveva lottato fino all’ultima curva, oggi invece il romagnolo non è andato oltre una quarta posizione con un distacco davvero corposo nel corso del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. Le sue parole, e non potrebbe essere altrimenti, sono cariche di amarezza. “Purtroppo non è ...