Ancora migliaia di donne in italia abortiscono in clandestinità

Vaccini - in Italia (Ancora) migliaia di bimbi senza copertura : solo in Lombardia sono 17mila : Lavinia Greci Con la legge Lorenzin del 201, ai piccoli senza copertura sarà vietato l'ingresso nei nidi e nelle scuole materne. Tanti senza somministrazione anche in Veneto, Friuli e Piemonte Soltanto in Lombardia, la regione che vanta alti tassi di copertura, sono circa 17mila i bambini che, sotto i sei anni, rischiano di non poter accedere a scuola materna o asili nido perché non vaccinati. E, secondo quanto riportato da Tgcom24, ...