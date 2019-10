Ancora gol per PES 2020 | licenza della Serie B italiana strappata al rivale FIFA 20

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 10 ottobre 2019) eFootball PESe la sua nemesi20 stanno già facendo il bello e il cattivo tempo su PC e console. Entrambe le simulazioni calcistiche sono infatti disponibili sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo, impegnate a sfidarsi a muso duro per stabilire quale sia la migliore dell'attuale stagione. Sulle pagine di OM li abbiamo recensiti entrambi per voi - qui per la review di Pro Evolution Soccer, a questo indirizzo per quella dell'ultima incarnazionesaga EA Sports -, in nome dell'inevitabile amore per il calcio virtuale. Entrambe le produzioni fanno scendere in campo novità di un certo rilievo e feature esclusive, guardando entrambe anche all'immediato futuro per arricchire la propria offerta ludica e, neanche a dirlo, per mettere a segno un nuovo colpaccio contro la. Non a caso, nelle ultime ore i vertici di Konami hanno annunciato tramite un ...

juventusfc : 80' | ??| PIPAAAAA! PIPAAAAAAAA! PIPAAAAAAAAAAAAAAA! @G_Higuain colpisce ancora a San Siro, al termine di un'azion… - pisto_gol : Non vedo più in giro quelli di #SarriOut, i giornalisti vedove di Allegri, quelli del tram e del bus, quelli che an… - RealPiccinini : Vittoria meritata della Juventus, ma l’Inter non esce ridimensionata, anzi. Gol di grande qualità di @Higuain e… -