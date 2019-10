Amici Celebrities | puntate | concorrenti | giuria e tutte le anticipazioni

Amici Celebrities - arriva Michelle Hunziker al posto di Maria De Filippi. E gli ascolti vanno giù : Amici Celebrities abbandona dopo tre puntate il sabato sera per sbarcare al mercoledì con la conduzione di Michelle Hunziker . L’annunciata staffetta con Maria De Filippi aveva lasciato molti dubbi già solo all’annuncio, perplessità confermate dopo la messa in onda. Crollano gli ascolti nonostante la concorrenza meno agguerrita, la puntata è stata vista da soli 2.738.000 telespettatori con il 15,3% di share salutando il pubblico alle ...

Ascolti tv mercoledì 9 ottobre : Il diritto di contare schiaccia Amici Celebrities : Dati Ascolti Tv mercoledì sera 9 ottobre: la prima serata è stata vinta da Il diritto di contare Gli Ascolti Tv di mercoledì sera 9 ottobre premiano Il diritto di contare che è stato seguito da ben 4 milioni e 391mila telespettatori per il 20.5% di share; non va benissimo la collocazione al mercoledì per […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 9 ottobre: Il diritto di contare schiaccia Amici Celebrities proviene da Gossip e Tv.