AMICI CELEBRITIES | ELIMINATO E PAGELLE 4a PUNTATA La ' censura' scatena il web

AMICI CELEBRITIES - Filippo Bisciglia piange (dopo l’ira delle scorse puntate). Sul palco il sosia di Riki - che non aveva mai sentito parlare di Riki : Drastico cambiamento in casa per la quarta puntata di “Amici Celebrities”. Maria De Filippi ha ceduto il comando del talent show a Michelle Hunziker. Non è stato facile per lei raccogliere una eredità ingombrante, come quella di Maria De Filippi che ha dato il via ai giochi del talent in versione Vip sin dalla prima puntata. Si è avuto come l’impressione però che la bionda conduttrice svizzera fosse più una supplente in punta di piedi che ...

AMICI CELEBRITIES : Liti Tagliate e Sketch Censurati! Ecco Cosa Non è Andato in Onda in Puntata! : Amici Celebrities come in molti sanno è un programma registrato e può capitare che per esigenze di tempo vengano fatti dei tagli alla trasmissione in fase di montaggio, alcuni però hanno notato che nella puntata andata in Onda non sono stati trasmessi Sketch e sopratutto Liti tra i protagonisti. Ecco tutto quello che non è Andato in Onda. Amici Celebrities ha cambiato giorno e conduzione, adesso va in Onda ogni mercoledì, quindi non più il ...

AMICI CELEBRITIES - arriva Michelle Hunziker al posto di Maria De Filippi. E gli ascolti vanno giù : Amici Celebrities abbandona dopo tre puntate il sabato sera per sbarcare al mercoledì con la conduzione di Michelle Hunziker. L’annunciata staffetta con Maria De Filippi aveva lasciato molti dubbi già solo all’annuncio, perplessità confermate dopo la messa in onda. Crollano gli ascolti nonostante la concorrenza meno agguerrita, la puntata è stata vista da soli 2.738.000 telespettatori con il 15,3% di share salutando il pubblico alle ...

Ascolti tv mercoledì 9 ottobre : Il diritto di contare schiaccia AMICI Celebrities : Dati Ascolti Tv mercoledì sera 9 ottobre: la prima serata è stata vinta da Il diritto di contare Gli Ascolti Tv di mercoledì sera 9 ottobre premiano Il diritto di contare che è stato seguito da ben 4 milioni e 391mila telespettatori per il 20.5% di share; non va benissimo la collocazione al mercoledì per […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 9 ottobre: Il diritto di contare schiaccia Amici Celebrities proviene da Gossip e Tv.

AMICI CELEBRITIES : crollano gli ascolti senza Maria De Filippi : Michelle Hunziker prende il posto di Maria De Filippi ad Amici Celebrities e crolla negli ascolti È andata in onda ieri sera la quarta puntata di Amici Celebrities, ovvero la prima che ha visto la conduzione di Michelle Hunziker. Dopo le prime puntate condotte con successo (con il 20% di share di media) da Maria De Filippi, ieri Michelle ha esordito con questi ascolti: 2.738.000 telespettatori e il 15.3% di share. Il celebrity talent show ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 9 ottobre 2019. Exploit Il Diritto di Contare (20.5%) - AMICI CELEBRITIES 15.3%. Colò 2.6% - Extravergine 0.09% : Michelle Hunziker e Laura Torrisi Nella serata di ieri, Mercoledì 9 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.35 alle 23.46 – il film in prima tv Il Diritto di Contare ha conquistato 4.391.000 spettatori pari al 20.45% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 alle 0.35 – la quarta puntata di Amici Celebrities – con l’esordio di Michelle Hunziker alla conduzione – ha raccolto davanti al video 2.738.000 spettatori pari ...

AMICI CELEBRITIES l’eliminato della quarta puntata del 9 ottobre (VIDEO) : Amici Celebrities eliminato di mercoledì 9 ottobre. Francesca Manzini è la settima eliminata della prima edizione (VIDEO) Ieri è andata in onda una nuova puntata di Amici Celebrities, la quarta, e oltre al nuovo giorno, c’era anche una nuova conduttrice: Michelle Hunziker che ha raccolto il testimone da Maria De Filippi. Nella puntata di ieri, che ha visto il ripescaggio di Ciro Ferrara, è stata eliminata Francesca Manzini della squadra ...

AMICI CELEBRITIES : Filippo Bisciglia si commuove cantando “Portami a ballare” (VIDEO) : Amici Celebrities mercoledì 9 ottobre. Il video di Filippo Bisciglia che si commuove cantando “Portami a Ballare” di Luca Barbarossa (VIDEO) Ieri è andata in onda una nuova puntata di Amici Celebrities, la quarta, e oltre al nuovo giorno (da sabato parte Tu Si Que Vales), c’era anche una nuova conduttrice: Michelle Hunziker che ha raccolto il testimone da Maria De Filippi, da sabato impegnata a Tu Si Que Vales. Nella puntata di ...