Amici Celebrities | crollano gli ascolti senza Maria De Filippi

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Michelle Hunziker prende il posto diDeade crolla negliÈ andata in onda ieri sera la quarta puntata di, ovvero la prima che ha visto la conduzione di Michelle Hunziker. Dopo le prime puntate condotte con successo (con il 20% di share di media) daDe, ieri Michelle ha esordito con questi: 2.738.000 telespettatori e il 15.3% di share. Il celebrity talent show ha totalizzato quindi ben 500 mila telespettatori e 4 punti in meno rispetto a sabato scorso perdendo contro il film di Rai1 Il diritto di contare che, contrariamente a tutte le aspettative, ha vinto la serata. Come mai questo “crollo” percondotto da Michelle Hunziker? Forse per i telespettatori il programma è solo diDe? Sta di fatto che la serata del mercoledì ha molta più concorrenza di quella del ...

