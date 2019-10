Altro che fascicolo sanitario elettronico | History Health era avanti già nel 2013

Arnold Schwarzenegger - Altro che ecologista : eccolo in giro col mega fuoristrada militare d’epoca a sei ruote : In pubblico Arnold Schwarzenegger è divento un ecologista e ultimamente ha anche prestato alla giovane attivista Greta Thunberg una Tesla, auto ad alimentazione elettrica, per girare per le strade senza inquinare per le strade . Nel privato però l’attore ed ex governatore della California sembra un po’ meno attento all’ambiente di quanto dovrebbe. Arnold “Terminator” Schwarzenegger infatti per ritirare un pacco Amazon in un punto di consegna, ...

MotoGp – Altro che frecciatine! La risposta di Marquez a Valentino Rossi è da vero signore : Marquez placa gli animi: la risposta del campione del mondo di MotoGp a Valentino Rossi sorprende Marc Marquez si è confermato campione del mondo domenica scorsa, dopo la vittoria al Gp della Thailandia. Lo spagnolo della Honda ha conquistato il suo ottavo titolo iridato sul circuito di Buriram, ricevendo complimenti da tutto il mondo. A congratularsi con lo spagnolo è stato anche Valentino Rossi, che però nelle sue affermazioni non ha ...

«Non dovevi fare un Altro figlio - ora al lavoro ti faremo morire»|«È successo anche a me» : i racconti delle lettrici : Le parole affidate a un «emissario» dal datore di lavoro, con lo scopo di spingere una dipendente a dimettersi. «Ma io non cedo»

Etichette green - una scelta etica che spesso non significa nulla. Altro che sicurezza alimentare : Venerdì sera. Devo preparare la cena, una cosa non troppo complicata, che accontenti tutta la famiglia. Il compromesso mette insieme una piadina e delle verdure. Per cambiare un po’ apro il freezer, tiro fuori la busta di cuori di carciofi che ho comprato qualche giorno prima al supermercato. Quando faccio la spesa leggo bene tutte le Etichette e decido se comprare o meno quel prodotto. In questo caso a convincermi è la scritta “da filiera ...

Altro che eliminarci : l’intelligenza artificiale ci renderà invincibili : Garry Kasparov nel suo storico match contro il supercomputer Deep Blue, New York, maggio 1997 (foto: Bernie Nunez /Allsport) Sono passati più di vent’anni da quando un’intelligenza artificiale ha mostrato per la prima volta di poter competere con l’intelligenza umana. Era il 1997 e il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov veniva sconfitto da Deep Blue, il supercomputer sviluppato da Ibm. Uno spartiacque storico nel nostro rapporto con i ...

Il Segreto - trame 8 e 9 ottobre : Guerrero apprende che la sua donna è incinta di un Altro : Gli appuntamenti de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 martedì 8 e mercoledì 9 ottobre rivelano che il dottor Zabaleta darà a Isaac dei documenti importantissimi in merito alla gravidanza di sua moglie, attraverso i quali emergerà una verità inaspettata. La donna, infatti, non è affatto incinta da prima del matrimonio. La sua gravidanza va avanti da non oltre dodici settimane. Dopo aver appreso tale notizia, Guerrero si recherà da sua ...

Vodafone rimodula un Altro suo piano - che costerà 1 - 49 euro al mese : Vodafone Life Connect, il piano tariffario dedicato alla smart home, costerà 1,49 euro al mese: ecco l'ultima rimodulazione da parte di Vodafone. L'articolo Vodafone rimodula un altro suo piano, che costerà 1,49 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

HONOR V30 potrebbe arrivare anche in versione Pro con display OLED - doppia fotocamera selfie e Altro : Secondo un noto blogger di Weibo, la serie HONOR V30 potrebbe essere presentata in versione standard e in una versione Pro, rispettivamente con un display LCD a foro singolo per ospitare una singola fotocamera e un display OLED con foro più ampio per alloggiare la doppia fotocamera selfie. L'articolo HONOR V30 potrebbe arrivare anche in versione Pro con display OLED, doppia fotocamera selfie e altro proviene da TuttoAndroid.

Altro che giù le tasse : la pressione fiscale schizza al 40 - 5% : I dati Istat: + 0,3 per cento rispetto al secondo trimestre del 2018. Ma sale anche il reddito delle famiglie

Sesso - i giovani sono per il ‘famolo strano’. Altro che penetrazione : Partiamo da un dato: secondo il rapporto Censis-Bayer 2019 sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani, un ragazzo su dieci non fa Sesso e, nei maschi, la percentuale sale fino all’11,6%. Detto così, potremo cominciare con la solita solfa: tutta colpa dei social, i giovani passano tutto il giorno in rete e trascurano i rapporti (in senso strettissimo!) con i coetanei. Spulciando bene, però, emergono altre percentuali; ad esempio, scopriamo ...

Parigi - funzionario di polizia attacca due colleghi e viene ucciso. C'è anche un Altro morto : Torna il terrore a Parigi. Un uomo si è lanciato, armato di coltello, contro i poliziotti nella prefettura della capitale francese. Le forze dell'ordine, dopo una breve colluttazione, lo...

Scuola : Altro che 3 miliardi in più - la Nadef taglia la spesa : Nonostante le promesse del ministro Fioramonti la Nota di aggiornamento del governo giallorosso rivede al ribasso - dal 3,5 al 3,4% del Pil - la spesa per scuole e università rispetto al Def dell’esecutivo gialloverde

Altro che libertà è solo un insulto alla nostra Storia : Vittorio Sgarbi Sono lieto che monsignor Zuppi, arcivescovo di Bologna, mi abbia rassicurato sulla sua passione per i tortellini di Bologna, con il ripieno di carne di maiale. L'idea di farcirli con carne di pollo aveva qualcosa di umoristico, e sembrava una triste concessione al ricatto morale dei musulmani residenti a Bologna. La carne di maiale è una prerogativa dell'Occidente. A Ferrara sarebbe impensabile sostituire la salama da ...

Fedele : “Altro che ‘Calcio champagne’! Il Napoli esprime un calcio gassosa…” : Fedele commenta le ultime prestazioni del Napoli Ultime calcio Napoli – Il procuratore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport per parlare delle ultime prestazioni degli azzurri: “In questo minestrone del Napoli e per questo modernismo di Ancelotti tutti i giocatori sono fuori ruolo. Mertens era un esterno e fargli fare la prima punta è stato un esperimento riuscito, ma non tutti i calciatori sono ...