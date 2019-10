Allerta Meteo in Giappone | nuovo tifone in arrivo

Allerta Meteo Calabria e Sicilia : “mostro” temporalesco risale dal mar Jonio - preoccupazione per la notte : Allerta Meteo – Un nuovo fronte temporalesco carico di pioggia e saette sta lentamente risalendo il mar Jonio verso la Sicilia orientale e la Calabria meridionale, nelle zone già colpite dal maltempo delle ultime ore. Soltanto oggi sono già cadute piogge torrenziali sugli Iblei, nel sud/est siculo, con 78mm di accumulo a Palazzolo Acreide, 21mm a Francofonte, 20mm a Noto, 16mm a Modica, 13mm a Ispica e anche in Calabria picchi di oltre ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - maltempo al Sud Italia : temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proviene dal Nord Africa la perturbazione che oggi continuerà a determinare condizioni di tempo instabile sulle nostre regioni meridionali, in particolare sui settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali. Domani l’instabilità insisterà al Sud fino al pomeriggio quando si prevede che i fenomeni evolvano in attenuazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Allerta Meteo Sicilia : perturbazione dal Nord Africa - forti temporali in arrivo : Il Dipartimento della Protezione civile regionale della Sicilia ha diffuso un’Allerta Meteo: l’avviso è valido a partire dal primo pomeriggio di oggi, e riguarderà in particolare l’area costiera della regione. La perturbazione proviene dal Nord Africa e interesserà i settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e ...

Allerta Meteo Calabria e Sicilia - forti piogge sulla jonica per altre 24-36 ore [LIVE] : Continua il maltempo nelle sone joniche del Sud Italia, dove imperversano forti piogge: nella notte sono caduti in Sicilia 58mm a Palazzolo Acreide, ma sta diluviando anche in Calabria, nella fascia jonica del reggino, dove sono caduti 50mm a Staiti, 49mm a Brancaleone, 28mm a San Luca, 27mm a Bovalino, 23mm a Sant’Agata del Bianco, 21mm a Platì. Proprio nella fascia jonica calabro-sicula continuerà a piovere in modo incessante non ...

Allerta Meteo Estofex - insiste il maltempo al Sud : pericolo nubifragi in Sicilia e Calabria : Allerta Meteo – Continua il maltempo al Sud. Esposta ad un rischio particolarmente alto questa volta è la Sicilia orientale, per la quale Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 1 principalmente per nubifragi. Livello 1 anche per parti della Francia settentrionale e del Belgio meridionale per forti raffiche di vento. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 10 ...

Allerta Meteo - il mar Jonio sforna violenti temporali : alto rischio alluvioni-lampo tra Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Il maltempo si concentra all’estremo Sud e in modo particolare nelle zone joniche di Calabria e Sicilia: piove incessantemente soprattutto tra Catania, Siracusa e Ragusa dove nelle ultime ore sono caduti ben 57mm di pioggia a Palazzolo Acreide, 50mm a Siracusa, 48mm a Francofonte, 44mm a Sortino, 41mm ad Augusta, 40mm a Modica, 39mm a Caltagirone, 33mm a Noto, 31mm a Ragusa e 30mm a Lentini, ma preoccupano soprattutto ...

Allerta Meteo : scuole chiuse a Catania e Acireale - ma piovera' : La presenza di un vortice ciclonico piuttosto incisivo e stazionario situato sul basso Mediterraneo sta portando i suoi effetti sull'estremo sud italiano e precisamente sulla Sicilia sud-orientale....

Allerta Meteo Napoli - venti forti anche domani : parchi chiusi : Maltempo in Campania dove la protezione civile regionale ha prorogato l’Allerta Meteo fino alle 14 di domani 8 ottobre per “venti forti o molto forti nord-orientali con locali raffiche”. Il servizio comunale Verde della città ha disposto la chiusura per la giornata di domani dei parchi cittadini. I cimiteri cittadini resteranno aperti. Per quanto concerne le scuole il servizio comunale che si occupa di edilizia scolastica, raccomanda ai ...

Maltempo - scuole chiuse martedì per Allerta Meteo : città e regioni interessate : A causa di un ondata di Maltempo che sta per abbattersi nelle prossime ore sull'estremo sud dell'Italia la Protezione Civile ha emesso una allerta meteo arancione su Sicilia e gialla sulla Calabria. di conseguenza molti comun hanno deciso di chiudere le scuole.Continua a leggere

Allerta Meteo nello Stretto di Messina : violento temporale risale dal mar Jonio - tempesta di fulmini in atto [FOTO LIVE] : Un violento temporale sta risalendo il mar Jonio verso lo Stretto di Messina, provocando una spettacolare e intensa tempesta di fulmini nelle acque meridionali dello Stretto, come possiamo osservare dalle immagini nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo scattate pochi minuti fa da Reggio Calabria verso Sud/Ovest. Il temporale, preceduto da un’imponente Shelf Cloud, sta risalendo lentamente lo Stretto e in serata raggiungerà ...

Allerta Meteo Sicilia : scuole chiuse domani martedì 8 ottobre a Catania : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Catania e in diversi comuni della provincia, come Acireale, per il maltempo. “Vista l’Allerta meteo arancione e gialla prevista per la giornata di martedi’ 8 ottobre – scrive il sindaco di Catania, Salvo Pogliese su Facebook – d’intesa con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella, e in accordo con il ...

Allerta Meteo arancione - arriva l’autunno in Sicilia ma sole e caldo nel weekend : La prima Allerta meteo dell’autunno chiude definitivamente la bella stagione in Sicilia che era perdurata fino a ieri. Pogge e vento saranno i protagonisti di questa settimana. Per domani, 8 ottobre 2019, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha diramato l’Allerta meteo arancione. Significa che l’Isola sarà attraversata da una perturbazione intensa e che potrebbe creare problemi alla viabilità ed aumentare i livelli di Allerta idraulico ...