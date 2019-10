Allerta listeria nel formaggio italiano | gorgonzola e mascarpone contaminati | scatta il

Listeria monocytogenes nel salame - l’Allerta del ministero della Salute : “Non mangiatelo” : Il prodotto interessato è venduto intero con un peso di 1 Kg circa relativo al trancio intero con il numero di lotto 2819 dall'azienda “Nativa 2018 srl”, con sede dello stabilimento a Concamarise in provincia di Verona. Non è il primo prodotto richiamato dagli scaffali per una possibile contaminazione da Listeria.Continua a leggere

Listeria nel salame - 3 morti : è Allerta in tutta Europa [MARCA e LOTTO] : allerta Listeria nel salame contaminato: il rischio parte dalla Germania, dove ha causato due morti, ma si estende a livello globale. Il comunicato è stato diffuso oggi dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco ed è molto chiaro e non lascia spazio a dubbi: in tutti i prodotti della Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG, marchio di identità “DE EV 203 EG” prima del consumo sono state trovate ...

Allerta listeria nel formaggio e in alcuni prodotti caseari : è allarme in tutta Europa - scatta il ritiro [MARCA e LOTTI] : Allerta listeria in formaggi e prodotti caseari: l’allarme è stato lanciato in seguito all’identificazione, da parte del National Reference Center (NRC), di un ceppo di listeria in Francia che ha causato sette ricoveri. Ad essere interessati dal richiamo i prodotti lattiero-caseari biologici a marchio Ferme DURR commercializzati in tutta la Francia. Il rischio che essi siano stati esportati in Europa. Secondo il comunicato del ...

Allerta listeria in Spagna - c’è la terza vittima : è una donna di 74 anni : Permane l’emergenza Listeria in Spagna dove è stata registrata una terza vittima colpita dal focolaio di listeriosi scoppiato due settimane fa. Si tratta di una donna di 74 anni. E’ quanto riporta la stampa spagnola, ricordando come al bilancio vadano aggiunti anche due aborti causati dal batterio. La Listeria di solito provoca un’infezione con sintomatologia lieve, ma può essere pericoloso per bimbi, anziani, persone con ...

Carne contaminata da listeria - 150 casi e un morto : la Spagna lancia Allerta internazionale : Sono oltre 150 i casi di infezione da listeria accertati in Spagna tra cui purtroppo un decesso ma i casi sospetti sono 500. Una vera e propria epidemia che ha fatto scattare l'allarme massimo. Il ministro spagnolo della Salute ha attivato anche i sistemi di allarme e comunicazione con le autorità europee e informato l'Organizzazione mondiale della sanità.Continua a leggere