Allerta ghiacciaio Courmayeur | nuove accelerazioni nelle ultime 24 ore

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) “24 ore il settore C deldi Planpincieux risulta in lieve accelerazione rispetto alla giornata di ieri, con valori di spostamento pari a 15 centimetri al giorno. Il settore B, da 250.000 m3 stimati, registra un andamento in lieve accelerazione rispetto alla giornata di ieri, con valori pari a con valori di spostamento pari a 25 cm al giorno. Il settore A risulta in lieve accelerazione rispetto alla giornata di ieri, con valori pari a con valori di spostamento pari a 30 cm al giorno. Il trend settimanale di spostamento delrimane comunque su valori in lieve rallentamento”. Lo comunica in una nota il comune di. L'articolo24 ore Meteo Web.

