Al Quirinale assegnati gli Eni Award |  premi a ricerca e innovazione

Fonte : agi

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Si è svolta al Palazzo delalla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente di Eni, Emma Marcegaglia e dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, la cerimonia di premiazione degli Eni Award. Giunto quest'anno alla sua dodicesima edizione il premio, istituito nel 2007 e conosciuto anche come il "Nobel dell'Energia", è divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento a livello internazionale per lanei campi dell'energia e dell'ambiente. Eni Award ha lo scopo di promuovere un migliore utilizzo delle fonti energetiche e stimolare le nuove generazioni ditori nel loro lavoro, a testimonianza dell'importanza che l'azienda dà allascientifica e all'. Quest'anno il premio Transizione Energetica, uno dei tre riconoscimenti principali che premia le migliori innovazioni nel settore degli ...

