Aiuti alle famiglie | assegno unico escluso dalla manovra Bonetti | “È una priorità”

Aiuti alle famiglie - anche stavolta salta l’assegno per i figli. Eppure ci avevamo creduto : Neanche il tempo di crederci, Eppure ci avevamo creduto. L’Assegno unico figli a carico, la nuova misura in discussione nei giorni scorsi al governo per il sostegno alle famiglie e di cui avrebbero dovuto beneficiare presumibilmente a partire dalla prossima estate circa 11 milioni di nuclei familiari fino ai 100mila euro di reddito lordo annuo, non si farà. O perlomeno, non ora. A sciogliere le mere illusioni di genitori (e soprattutto ...

Aiuti alle famiglie - allo studio un assegno unico per ogni figlio al posto di detrazioni - assegni e bonus. Senza limiti di reddito : Non solo taglio del cuneo per i lavoratori e riordino delle agevolazioni fiscali, ma anche revisione dei sussidi alle famiglie. In vista della prossima manovra il governo sta studiando un assegno unico da 240 euro al mese per ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 18esimo anno. Indipendentemente dal reddito e con un importo maggiorato di almeno il 40% nel caso di disabilità. Per i figli maggiorenni e fino al 26esimo ...

Giornata Sla - focus sui caregiver familiari : ancora senza una legge ad hoc che li tuteli. “Dalle istituzioni mancano Aiuti e formazione” : caregiver senza tutele al livello economico e risorse per l’assistenza domiciliare insufficienti. Sono alcuni dei temi sui quali la Giornata nazionale sulla Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che si celebra in Italia il 15 settembre, vuole porre l’attenzione. Chi si prende cura dei propri familiari non autosufficienti, ossia i caregiver, in Italia non hanno infatti ancora un riconoscimento giuridico. Manca una legge ad hoc, e con ...

Uragano Dorian - Unicef : alle Bahamas 1 - 5 tonnellate di Aiuti : L’Unicef ha annunciato l’arrivo a Nassau, Bahamas, di un aereo che trasporta quasi 1,5 tonnellate di aiuti che contribuirà a garantire l’accesso all’acqua potabile per oltre 9.500 bambini e famiglie colpiti dall’Uragano. La prima fornitura di aiuti umanitari dell’Unicef è stata trasportata dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) e comprende oltre 400mila pasticche per la ...

Uragano Dorian : l’attore Tyler Perry porta Aiuti alle Bahamas con il suo aereo personale e salva donna incinta : La star di Hollywood Tyler Perry, regista e attore di successo, tra gli interpreti del film “Vice” sulla vita di Dick Cheney, con il suo aereo personale ha fatto due volte la spola tra Stati Uniti e isole Abaco per portare acqua, medicine, sacchi a pelo e altri prodotti di prima necessità alle Bahamas, devastate dall’Uragano Dorian. E sulla strada di ritorno, Perry ha anche imbarcato alcune persone, tra cui una donna incinta ...

Il M5s implora alleanze in Ue e spera che il governo giallo-rosso Aiuti : Bruxelles. Per il Movimento 5 stelle la fine del governo con Matteo Salvini potrebbe aprire le porte di un gruppo politico rispettabile all’Europarlamento. Almeno questo è l’auspicio dei 14 eurodeputati pentastellati, nel momento in cui tutta l’Unione europea guarda con il fiato sospeso alla trattat