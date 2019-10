Aiuti alle famiglie | anche stavolta salta l’assegno per i figli Eppure ci avevamo creduto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Neil tempo di crederci,ci. L’Assegno unicoa carico, la nuova misura in discussione nei giorni scorsi al governo per il sostegnoe di cui avrebbero dovuto beneficiare presumibilmente a partire dalla prossima estate circa 11 milioni di nuclei familiari fino ai 100mila euro di reddito lordo annuo, non si farà. O perlomeno, non ora. A sciogliere le mere illusioni di genitori (e soprattutto mamme single, quelle messe davvero in ginocchio dalla nascita di uno) finalmente presi in considerazione dal governo di turno, è stato il viceministro all’Economia, Antonio Misiani, Pd, che ieri ha detto chiaro e tondo cheunico per le“rimane un obiettivo, ma non verrà inserito nella prossima legge di Bilancio”. Tradotto, la misura slitterà e non verrà messa in campo già nel 2020, come ci si era auspicati ...

