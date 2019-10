Aimo | per combattere patologie occhio è importante prevenzione

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma – “La vista, il piu’dei nostri sensi, e’ un bene prezioso che ci fornisce circa l’80% delle informazioni sul mondo circostante. Per questo e’ fondamentale tutelarla, incoraggiando le persone a sottoporsi ad un accurato esame oculistico”. È il messaggio lanciato oggi dai medici oculisti di– Associazione Italiana Medici Oculisti – in occasione della celebrazione della ‘Giornata mondiale della vista’, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (OMS) e dall’Agenzia internazionale per ladella cecita’- IAPB, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza che la vista ricopre nella nostra vita. “La nostra Associazione, oltre alla cura, e’ orientata ...

