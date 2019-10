Aemilia 1992 | Nicolino Grande Aracri in Aula | “Massacrai il pentito Liperoti che cercò di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) “Non mi sottraggo ad alcun tipo di interrogatorio”. Esordisce cosìal processo per le morti delin provincia di Reggio Emilia. Non si sottrae alle domande del pubblico ministero Beatrice Ronchi ed è battaglia per cinque ore, nell’udienza di venerdì 4 ottobre. Nicola “mano di gomma” nega di essere stato un mandante degli omicidi di Nicola Vasapollo e Giuseppe Ruggiero, nega di essere il capo della cosca di ‘ndrangheta originaria del crotonese, nega di avere conosciuto e frequentato i collaboratori di giustizia che lo chiamano in causa. Il peccato originale, secondo il suo racconto, lo ha commesso il primo di questi, Angelo Salvatore Cortese, che si è inventato la cosca. Gli altri, a partire da Antonio Valerio nel processo, semplicemente lo hanno seguito confermando le sue dichiarazioni e colorandole di nuovi dettagli per ingraziarsi i ...

