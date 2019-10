Acqua del rubinetto al top | ma gli italiani preferiscono spendere 240 euro all' anno

“La tua acqua - il nostro impegno” : Utilitalia lancia la campagna sull’Acqua del rubinetto : L’acqua del rubinetto fa bene all’ambiente e all’economia, ed è frutto di un lungo lavoro in perfetta ottica di economia circolare. Nella prima giornata del Festival dell’acqua di Venezia Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, lancia “La tua acqua, il nostro impegno”: attraverso l’hastag #insiemeperlacqua, la campagna di sensibilizzazione coinvolgerà le aziende associate che si occupano del servizio idrico ...

Sostenibilità e innovazione - le best practice di Gruppo Cap al Festival dell’Acqua : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – Dal progetto della Biopiattaforma di Sesto San Giovanni all’attività dei laboratori del nuovo centro di ricerca Salazzurra. Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, porta al Festiva dell’Acqua, a Venezia giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, la testimonianza di alcune delle sue esperienze più significative.Organizzato a cadenza biennale da Utilitalia, ...

Genova - scoppia un tubo dell’Acqua e allaga Piazzale Parenzo : traffico bloccato a Staglieno : Inondazione di via Parenzo a Genova a causa dello scoppio di una tubatura dell'acqua, che ha mandato in tilt il traffico nella zona di Staglieno. Chiuso il ponte Campanella. La viabilità è stata modificata per chi proviene da corso De Stefanis, deviato su via Mandoli, via Bobbio e ponte Angeli del Fango. Sul posto la polizia locale.Continua a leggere

Contaminazione Acqua del Gran Sasso - nuovo rinvio del processo e nessuna nomina commissario : Teramo - nuovo rinvio nel processo davanti al Tribunale di Teramo sull’incidente dell’8/9 maggio 2017 a seguito del quale fu vietato il consumo di acqua in Gran parte della provincia teramana. Il Giudice, dott. Lorenzo Prudenzano, ha depositato in data odierna una richiesta di sostituzione sostenendo di trovarsi in una situazione di incompatibilità. Su detta istanza dovrà ora pronunciarsi il Presidente del Tribunale. Se l’istanza ...

Trattamento Acqua e riscaldamento : la chiave del risparmio : AQUA ITALIA – l’Associazione Costruttori Trattamenti Acque Primarie federata ANIMA Confindustria – consiglia di attivare le consuete prassi per il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento in vista della prossima accensione. Oltre alla pulizia periodica delle caldaie è necessario verificare l’efficienza energetica di tutto l’impianto. Per la messa a punto sono necessari interventi poco invasivi come la filtrazione, il ...

Bere Acqua e alloro fa bene alla salute dell'intestino? Combatte meteorismo? : Bere acqua e alloro fa bene alla salute dell’intestino? Combatte meteorismo? L’alloro è da sempre conosciuto come un vero toccasana per la salute

Perché utilizzare prodotti chimici quando è sufficiente bere? Ecco tutti i benefici dell’Acqua per l’igiene orale : La salute dentale è importante poiché non riguarda solo la qualità del sorriso ma anche il benessere generale del corpo. Una bocca sana, infatti, permette di mangiare, respirare ed esprimersi bene, oltre che garantire un alito fresco. E’ quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in occasione del World Smile Day del 4 ottobre all’interno di un focus su come l’acqua e una corretta idratazione aiutano a proteggere denti e gengive. Denti ...

Maltempo Friuli : Acqua non potabile in alcuni comuni del pordenonese : A seguito dell’ondata di Maltempo di ieri la captazione dell’acquedotto Destra Tagliamento, sul torrente Comugna a Vito d’Asio (Pordenone), sta derivando quantitativi d’acqua insufficienti a garantire il fabbisogno idrico. Lo annuncia HydroGea, municipalizzata che gestisce il servizio idrico in diversi comuni della provincia di Pordenone, sottolineando che per “limitare al massimo possibili interruzioni di fornitura ...

bere Acqua e tisane riduce la cellulite? La risposta della medicina : bere acqua e tisane riduce la cellulite? La risposta della medicina. bere acqua ogni giorno ha vantaggi per il benessere e la salute di corpo e mente

Innovazione tecnologica - depurazione ed economia circolare : il Festival dell’Acqua di Utilitalia torna a Venezia : Dall’essiccamento dei residui della depurazione all’utilizzo della logica predittiva per contenere i consumi energetici e migliorare la qualità delle acque in uscita dall’impianto, dal trattamento del percolato di discarica fino a una BioPiattaforma che unisce termovalorizzatore e depuratore. Le best practice delle aziende italiane che si occupano del servizio idrico saranno al centro del Festival dell’Acqua, ideato e promosso da Utilitalia (la ...