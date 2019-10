A Napoli non c' è nulla da festeggiare Ecco perché l' ex ministro Grillo non

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) “Non credo ci sia da. Molti cittadini fanno fatica a riconoscersi nel Movimento e io con loro”. Giulia, exdella Salute, alla kermesse “Italia 5 Stelle” non ci sarà. Risponde al telefono mentre è in viaggio per Messina, la città dove vive: “Sto andando a casa, non ho lo spirito giusto per essere presente a”. Volto storico dei pentastellati, dieci anni da attivista sulle spalle, ora Giuliasta prendendo in considerazione anche l’idea di lasciare M5s, partito che definisce verticistico “con una guida che decide tutto”. Partito che ha perso “il suo tratto distintivo”.Onorevole, il Movimento 5 Stelle compie dieci anni, lei ha fondato uno dei primi meet up, è statanel precedente governo, perché la decisione di non partecipare alla ...

Mov5Stelle : Manca pochissimo, solo 3 giorni all'evento dell'anno, #Italia5Stelle! 12 e 13 ottobre alla Mostra d'Oltremare di Na… - Tg3web : A Napoli due madri di figli con disabilità lanciano un appello perché, per problemi economici, non riescono più ad… - GoalItalia : L'ex direttore generale del Genk non ha una grandissima considerazione del Napoli ?? #GenkNapoli -