5 milioni di esami medici online senza protezione | indaga il Garante della privacy

Fonte : wired

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Un esame medico (Getty Images) Oltre 5,8di radiografie, salvate con una serie di dati personali molto sensibili, come nome e cognome del paziente e motivo dell’esame, su server non protetti. E accessibili via internet anche a curiosi non autorizzati. È questa la scoperta fatta in Italia da Greenbone Networks, società tedesca di sicurezza informatica, che tra luglio e settembre ha analizzato le misure didi 2.300 database, scoprendo che quasi uno su quattro, 590 per la precisione, è accessibile. Offrendo a occhi indiscreti, o peggio, a malintenzionati, 24di dati relativi a pazienti da 52 Paesi nel mondo. Tra cui l’Italia, che spicca in Europa con il triste primato di immagini e data set esposti. Ilha aperto un’indagine sul caso. Come può anticipare Wired, l’autorità guidata da Antonello Soro ha un’istruttoria in corso per ...