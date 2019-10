1994 | anticipazioni episodi di venerdì 11 ottobre su Sky Atlantic e Now Tv

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 11 ottobre 2019)la serie due nuovi11su Skye in streaming su Now Tv Pietro Bosco entra al Viminale come sottosegretario del ministro Maroni e il braccio destro di Di Pietro scava alla ricerca della tangente Prosegue il viaggio nelnell’ultimo capitolo della Trilogia di Tangentopoli nato da un’idea di Stefano Accorsi e preceduto da 1992 e 1993 disponibili su Sky Box Sets.11in onda gli3 e 4 dila serie su Sky, Sky Cinema e in streaming su Now Tv oltre che in mobilità su Sky Go e disponibili su Sky On Demand, anche in 4K HDR per gli abbonati Sky Q. Si tratta di una serie Sky Original prodotta da Wildside, parte di Fremantle, creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. L’idea del progetto è di Stefano Accorsi, che partecipa allo sviluppo creativo della serie. Gli3 e 4 Proseguono le ...

CretellaRoberta : RT @SkyAtlanticIT: ?Non riuscite ad aspettare domani? ??Abbiamo la soluzione che fa al caso vostro ??Per tutti gli altri SPOILER ALERT?? ????#… - ClaraMutsc : RT @SkyAtlanticIT: ?Non riuscite ad aspettare domani? ??Abbiamo la soluzione che fa al caso vostro ??Per tutti gli altri SPOILER ALERT?? ????#… - SkyAtlanticIT : ?Non riuscite ad aspettare domani? ??Abbiamo la soluzione che fa al caso vostro ??Per tutti gli altri SPOILER ALERT… -