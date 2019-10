Zingaretti | pianificazione grandi opere condivisa con De Micheli

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – “È stato un incontro molto produttivo in cui abbiamo condiviso con il ministro Deladelleinfrastrutturali del Lazio che riguardano in particolare la Roma-Latina, il completamento della Orte-Civitavecchia e il potenziamento della via Salaria da Passo Corese a Rieti”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola, al termine dell’incontro con il ministro delle infrastrutture Paola Depresso la sede di Piazzale di Porta Pia. “Le risorse per completare leci sono- ha aggiunto, che era accompagnato da Mauro Alessandri, assessore regionale allepubbliche- nelle prossime settimane avvieremo un fitto calendario di appuntamenti tecnici per entrare nella fase operativa della realizzazione di questefondamentali per la nostra Regione”. L'articolo: ...

