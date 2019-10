Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Una vera e propriacoinvolgerà iUnder 16 e Under 14 di(per entrambi i sessi). La FIPAV ha infatti deciso di eliminare il fallo diin palleggio, la regola verrà applicata al maschile e al femminile come recita la nuova disposizione regolamentare per la stagione 2019-2020: in via sperimentale non si applicherà la regola 9.3.4 relativa al fallo dilimitatamente alla sola valutazione del secondodi squadra effettuato in palleggio e che non sia intenzionalmente di attacco. Questo cambiamento sta già facendo discutere, l’obiettivo è quello di garantire una certa continuità del gioco ma il problema è che certi falli vengono fischiati neidi Serie A e in campo internazionale, i giovani potrebbero così disabituarsi a questa norma ed essere poi spaesati nell’immediato futuro. Clicca qui per ...

OA_Sport : Volley, rivoluzione nei campionati italiani giovanili: eliminato il doppio tocco in palleggio, regolamento stravolto -