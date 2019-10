Volley | Coppa del Mondo 2019 | Italia-Egitto 3-0 | terza vittoria degli azzurri Kooy top

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)per l’nelladeldimaschile, a Hiroshima (Giappone) glihanno sconfitto l’per 3-0 (25-19; 25-21; 25-22) e si sono portati momentaneamente al sesto posto in classifica in attesaincontri di Argentina e Iran che potrebbero operare il controsorpasso. Siamo a metà torneo (mancano cinque giornate), la nostra Nazionale non ha praticamente più velleità di podio ma imporsi contro i Faraoni era importante per il morale e per proseguire il proprio percorso di crescita in una manifestazione dove sono i giovani a essere grandi protagonisti. Ottima prestazione da parte dello schiacciatore Dick(18 punti, 3 aces) e dell’opposto Gabriele Nelli (17, 3 aces), doppia anche anche per l’altro martello Oreste Cavuto (11) che ormai sembra essere preferito a Daniele Lavia. Preziosa regia di Riccardo Sbertoli, al ...

