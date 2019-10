Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Egitto 3-0 - terza vittoria degli azzurri. Kooy top scorer : terza vittoria per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, a Hiroshima (Giappone) gli azzurri hanno sconfitto l’Egitto per 3-0 (25-19; 25-21; 25-22) e si sono portati momentaneamente al sesto posto in classifica in attesa degli incontri di Argentina e Iran che potrebbero operare il controsorpasso. Siamo a metà torneo (mancano cinque giornate), la nostra Nazionale non ha praticamente più velleità di podio ma imporsi ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 - le pagelle degli azzurri. Kooy mattatore - Cavuto una sicurezza - Nelli a corrente alternata : L’Italia conquista la sua terza vittoria in Coppa del Mondo battendo 3-0 l’Egfitto che non era mai uscito sconfitto col massimo scarto nel torneo giapponese fino a questo momento. Buona prova complessiva degli azzurri che hanno sbagliato tanto in battuta ma dominato negli altri fondamentali. Eccop i voti, giocatore per giocatore, della sesta sfida azzurra in Coppa del Mondo. LE pagelle degli AZZURRI RICCARDO SBERTOLI 7: Mette il ...

LIVE Italia-Egitto 3-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Azzurri convincenti : africani travolti in tre set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.58: L’appuntamento è per domani alle 8 con Italia-Australia, partita dain ricordi contrastanti pensando alla faticaccia di Bari ad agosto. Grazie per averci seguito e buona giornata tutti gli appassionati di volley 6.57: Una buona Italia, con qualche errore di troppo al servizio contro una squadra in palese difficoltà in fase cambio palla, batte 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) l’Egitto ...

LIVE Italia-Egitto 2-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Gli azzurri sprecano un bel vantaggio nel terzo set : 12-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-11 Ace Egitto 12-10 Out l’attacco di Cavuto da zona 4 12-9 Errore al servizio Egitto. L’Italia deve riprendere la marcia 11-9 Errore di Candellaro dopo la ricezione pessima degli azzurri 11-8 Il muro egiziano ferma il primo tempo di Candellaro 11-7 Out il servizio Egitto 10-7 In rete la pipe di Cavuto 10-6 Vincente la parallela di Hisham da zona 4 10-5 Nelli non sbaglia da ...

LIVE Italia-Egitto 2-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Kooy trascina gli azzurri alla rimonta nel secondo set : 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Il primo tempo dietro di Piano 3-1 Out il servizio egiziano 2-1 Errore al servizio Kooy 2-0 Murooooooooooooooooooo Candellaroooooooooooooooo 1-0 Il tocco vincente di Cavuto da zona 4 25-21 L’Italia vince con una bella rimonta anche il secondo set grazie all’errore al servizio dell’Egitto. 2-0 per gli azzurri! 24-21 Errore al servizio Kooy 24-20 La pipe di Kooy!!! 23-20 ...

LIVE Italia-Egitto 1-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Gli azzurri rimettono in gioco i rivali con troppi errori : 7-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-14 Nelliiiiiiiiiiii!!! Vincente da zona 2 in diagonale 11-14 Aceeeeeeeeeeee Koooooooooooooy 10-14 Il primo tempo di Candellaro 9-14 La pipe di Shafik 9-13 Mano out di Kooy da zona 4 8-13 Il primo tempo di Candellaro 7-13 Il muro egiziano su Nelli 7-12 La palla spinta di Omar in zona 4. Italia imbambolata 7-11 La pipe di Shafik 7-10 Errore al servizio Egitto 6-10 Doppia difesa egiziana su ...

LIVE Italia-Egitto 1-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Gran finale azzurro nel primo set : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Il muro egiziano su Nelli 25-19 Lo chiude Cavuto con un attacco in parallela da zona 4. Italia avanti 1-0 24-19 Mano out di Kooy in pipe dopo la difesa disperata e spettacolare degli egiziani 23-19 Il muro egiziano su Nelli 23-18 Out il servizio di Kooy 23-17 primo tempo di Candellaro 22-17 Mano out di Nelli da zona 2. Funziona la fase punto azzurro,. Peccato per tutti quegli errori al ...

LIVE Italia-Egitto - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Azzurri in fuga e poi raggiunti : 15-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-17 Primo tempo di Candellaro 22-17 Mano out di Nelli da zona 2. Funziona la fase punto azzurro,. Peccato per tutti quegli errori al servizio 21-17 Vincente la parallela di Nelli da zona 4 20-17 Out il servizio di Cavuto, ancora errori in battuta 20-16 Vincente la diagonale di Kooy da zona 4 19-16 Muro out di Salah da seconda linea 19-15 Muroooooooooooooooo Candellaroooooooooooo 18-15 ...

LIVE Italia-Egitto - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : azzurri a caccia della terza vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Egitto, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Si torna in campo dopo due giorni di riposo, gli azzurri ripartono da Hiroshima dove sfideranno i Faraoni in un match importante in ottica classifica: si incrociano due Nazionali che hanno vinto due delle prime cinque partite, sarà uno scontro diretto cruciale che potrebbe ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 - Italia-Egitto : gli azzurri puntano al tris di successi ma occhio agli africani : Dimenticare in fretta prima di tutto il risultato di Italia-Polonia e riprendere la marcia interrotta domenica mattina: questo l’obiettivo degli azzurri per la sfida in programma nella notte italiana (5.30) contro l’Egitto che non va assolutamente preso sottogamba visto che ha ottenuto finora le stesse vittorie dell’Italia e contro due avversari sulla carta più forti come Australia e Iran. L’Italia vista con la Polonia, ...

Italia-Egitto - Coppa del Mondo Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Mercoledì 9 ottobre si gioca Italia-Egitto, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Hiroshima (Giappone) per affrontare i Faraoni in uno scontro diretto tra due formazioni che hanno vinto due incontri a testa anche se gli africani sono più avanti in classifica visto che hanno raccolto due punti in più rispetto agli azzurri (7 contro 5). La nostra Nazionale scenderà in campo per inseguire un ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia tentenna tra esperimenti novità - prima fase sottotono : Due vittorie e tre sconfitte: questo il bilancio dell’Italia nella prima parte della Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile che si sta disputando in Giappone. La nostra Nazionale si è presentata nel Sol Levante senza i big (Zaytsev, Juantorena, Giannelli su tutti), si è deciso di puntare su giovani per lanciarli in ottica futuro e su alcune novità che potrebbero essere utili in determinate occasioni. I risultati non sono stati esaltati: ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica. Brasile al comando - USA e Polonia inseguono. Italia ko : Il Brasile si conferma in testa alla classifica della Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile al termine della quinta giornata, i Campioni Olimpici hanno conquistato la quinta vittoria consecutiva e si presentano al secondo giorno di riposo da imbattuti. I verdeoro hanno sconfitto l’Iran per 3-1: 16 punti a testa di Yoandy Leal e Alan Souza, oltre ai 14 di Lucas e ai 12 di Lucarelli, sono sufficienti per soppiantare i persiani di Porya ...

LIVE Italia-Polonia 0-3 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Azzurri sconfitti nettamente ma non è tutto da buttare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Polonia 0-3 LE PAGELLE DELL’ITALIA 7.00: Si riparte mercoledì alle 5.30 contro l’Egitto. Grazie per averci seguito e buona domenica! 6.59: Italia cresciuta in ricezione e in banda ma senza l’apporto dell’opposto (sia Nelli che Pilnali prestazione negativa) a questi LIVElli non si può vincere 6.58: Un altro likvello la Polonia che è qui per vincere, ...