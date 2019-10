Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion oggi | EuroCup basket | orario d’inizio e come vederla

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Continua questa sera il percorso della Segafredoin: la seconda giornata offre il confronto con gli israeliani del. L’impegno, per gli uomini di Sasha Djordjevic, non appare complicato, soprattutto dopo l’enorme fiducia raccolta tramite il rientro (con i fuochi d’artificio) di Milos Teodosic e la vittoria contro la Reyer Venezia nel big match della terza giornata. Le V nere sono ancora imbattute in stagione, avendo vinto anche la prima sul territorio europeo a Ulm. Diverso è il discorso per il, travolto dal Promitheas nella gara d’apertura una settimana fa e sconfitto anche in campionato dal più celebredel, quello di Tel Aviv. Si prospetta il debutto al PalaDozza per Marcos Delia, l’ultima aggiunta al roster bianconero, che va ad aggiungere presenza sotto le plance. Ildi Eurosport ...

