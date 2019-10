Violenza di genere | conferenza in Prefettura a Ragusa

La Spagna in piazza contro la Violenza di genere. Ora l’ultradestra di Vox non avrà vita facile : “Oggi (venerdì 20 settembre, ndr) il Comitato femminista di Alicante ha convocato una mobilitazione nazionale contro la violenza machista. Hanno aderito molteplici movimenti, sindacati e partiti”. E mobilitazione è stata. Duecentocinquanta città spagnole, ma anche centri francesi, portoghesi o cittadine situate all’altro capo del mondo sono stati invasi da migliaia di donne pronte a denunciare la violenza di genere, una piaga ...

Contro la Violenza di genere l’incontro ‘Innamòrati di Te’ : Milano, 19 set. (AdnKronos) – Sono aumentati i casi di violenza nei confronti di minori. Da 104 casi nel 2016 si è arrivati a 202 nel 2018. Sono i dati del Report 2018 della Polizia Postale sui reati online. Per questo motivo, la violenza di genere nei confronti delle più giovani è il tema della tappa del progetto “Innamòrati di Te” che si svolgerà a Gargnano in provincia di Brescia. Il progetto itinerante ideato da ...

Brescia : contro la Violenza di genere l'incontro 'Innamorati di Te' (2) : (AdnKronos) - In Europa quasi 18 milioni di bambini hanno subito abusi sessuali (dato 2013 World Health Organization). In Italia, secondo gli ultimi dati Istat disponibili, nel 2015 sono state avviate 1.032 indagini per il reato di atti sessuali con minori, nonché 720 per pornografia minorile. Un’in