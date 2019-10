Vieni da me | Francesco Facchinetti si confessa a Caterina Balivo | Un anno senza

Francesco Facchinetti a Vieni da me : 'Ero un bambino complicato - scappavo di casa' : Mercoledì 9 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Vieni da me, programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Il primo ospite in studio è stato Francesco Facchinetti che si è raccontato tra ricordi d'infanzia, sofferenze, esordi e successi. Il produttore discografico ha confidato di essere stato un bambino molto irrequieto e vivace, ma allo stesso tempo problematico per via della separazione dei genitori. Dopo un'adolescenza punk e ...

Vieni da Me - la figlia di Francesco Nuti : “Sono la tutrice di mio padre”. E Caterina Balivo si commuove : Ginevra Nuti, la figlia 20enne del grande artista toscano Francesco Nuti, è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha raccontato del suo rapporto con il padre disabile da quando 13 anni fa ebbe una brutta caduta dalle scale e rimase a lungo in coma. Da allora lei non lo perde mai di vista ed è sempre al suo fianco: “Sono diventata la tutrice di mio padre – ha rivelato la ragazza -. Da quando ho compiuto 18 anni, sono sua ...

Vieni da Me - Francesco Monte parla della sua nuova fiamma : "Ecco come ci siamo conosciuti" : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, in onda su Rai1, l'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. Nella lunga chiacchierata Monte ha toccato tantissimi temi, arrivando quindi a parlare anche della sua attuale storia d'amore con la modella Isabella De Cambia. "Lei è pugliese come me. Io son

