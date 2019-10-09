romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - pollocmarino : ROMA CHOCOLATE TOUR a Marino 11 - 13 Ottobre 2019. Da domani ore 18:00 in vigore disciplina temporanea della viabil… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 19:45: VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 19:35… -
Dalla Rete Google NewsApre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord - Corriere della Sera
Apre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMUCINO ALLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E CODE PER INCIDENTE DALLA Roma-TERAMO A CASAL MONASTERO IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA ANCHE CAUSA INCIDENTE, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMUCINO ALLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA ANCHE CAUSA INCIDENTE, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DALLA TANGEZIALE EST AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMUCINO ALLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DALLA TANGEZIALE EST AL RACCORDO E DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMUCINO ALLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LA PIASANA E VIA AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE IN USCITA DALLA TANGEZIALE EST A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA DA OSTIENSE ALLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA INCIDENTE CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE IN USCITA DA TOGLIATTI AL RACCORDO E PIU AVANTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMICINO A VIA TUSCOLANA IN INTERNA INCIDENTE CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE IN USCITA DA TOGLIATTI AL RACCORDO E PIU AVANTI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA DA VIA OSTIENSE A VIA TUSCOLANA IN INTERNA INCIDENTE CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E LA A24 Roma-TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCINDENTE GENERA CODE IN USCITA DA FIORENTINI AL RACCORDO E PIU AVANTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA CAUSA INCEDENTE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA APPIA CON RIPERCUSSIONI SU USCITE PONTINA, LAURENTINA, ARDEATINA E APPIA IN INTERNA INVECE INDICENTE CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTESO IN USCITA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE VIABILITA’ RIPRISTINATA, AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER L’APPIA E L’ARDEATINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI; PERMANGONO TUTTAVIA CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA; E CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LA GIUSTINANA VERSO Roma; TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA; SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO: TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN USCITA; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA DISAGI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E L’APPIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA AURELIA E PONTINA, E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E NOMENTANA; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E L’ARDEATINA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA AURELIA E L’ARDEATINA, E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E NOMENTANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA PRENESTINA E, AVANTI, TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA BOCCEA E LA VIA DEL MARE, E, PROSEGUENDO, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24 E TRA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI INVECE TRA LA CASSIA E LA VIA DEL MARE, E, PROSEGUENDO, TRA ...