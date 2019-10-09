romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 17:15: VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 17:05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - FILT_Roma_Lazio : #Autostrade #sciopero #13ottobre #14ottobre proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Nazionale, SlaCisal e U… -
Dalla Rete Google NewsApre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord - Corriere della Sera
Apre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA DA VIA OSTIENSE A VIA TUSCOLANA IN INTERNA INCIDENTE CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E LA A24 Roma-TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCINDENTE GENERA CODE IN USCITA DA FIORENTINI AL RACCORDO E PIU AVANTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E LUNGHE CODE IN ESTERNA CAUSA INCEDENTE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA APPIA CON RIPERCUSSIONI SU USCITE PONTINA, LAURENTINA, ARDEATINA E APPIA IN INTERNA INVECE INDICENTE CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTESO IN USCITA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE VIABILITA’ RIPRISTINATA, AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER L’APPIA E L’ARDEATINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI; PERMANGONO TUTTAVIA CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA; E CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LA GIUSTINANA VERSO Roma; TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA; SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO: TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN USCITA; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA DISAGI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E L’APPIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA AURELIA E PONTINA, E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E NOMENTANA; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E L’ARDEATINA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA AURELIA E L’ARDEATINA, E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E NOMENTANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA PRENESTINA E, AVANTI, TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA BOCCEA E LA VIA DEL MARE, E, PROSEGUENDO, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24 E TRA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI INVECE TRA LA CASSIA E LA VIA DEL MARE, E, PROSEGUENDO, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA A24 FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN ...