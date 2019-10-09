romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 09:45: VIABILITÀ 9 OTTOBRE 2019 ORE 09.35… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #09-10-2019 -
Dalla Rete Google NewsApre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord - Corriere della Sera
Apre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E L’ARDEATINA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA AURELIA E L’ARDEATINA, E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E NOMENTANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA PRENESTINA E, AVANTI, TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA BOCCEA E LA VIA DEL MARE, E, PROSEGUENDO, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24 E TRA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI INVECE TRA LA CASSIA E LA VIA DEL MARE, E, PROSEGUENDO, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA A24 FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA ANCHE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA ANCHE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE AD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA USCITA DALLA CAPITALE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE ...
Traffico autostrade e Viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano - code al Brennero : Traffico autostrade e viabilità oggi, 8 ottobre 2019: coda di 6 km per lavori verso il Brennero. Nella notte morto un 24enne per Incidente
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE UN MEZZO PESANTE IN AVARIA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE EUR SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE MENTRE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ...