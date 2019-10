Verona | Vigili del fuoco | domani al Filarmonico concerto per 80 anni fondazione

Verona-Sampdoria - le parole di Di Francesco alla vigilia : ricordo di Giorgio Squinzi : “Il patron Squinzi è stato importante per me, ma in generale per il Sassuolo. La sua era una una presenza fondamentale”. Con queste parole, alla vigilia di Verona-Sampdoria, il tecnico dei blucerchiati ed ex nerovede, Eusebio Di Francesco, ricorda Giorgio Squinzi, scomparso mercoledì sera. Passando alla gara in programma domani alle ore 18, l’allenatore dei blucerchiati pronuncia poche parole, ma d’impatto: ...

Verona - Juric alla vigilia : “Raccogliamo meno di quanto meritiamo - ma così i punti arriveranno” : “Un po’ dispiace aver raccolto meno di quanto meritato, ma le sensazioni sono positive e l’idea è quella che, continuando così, i punti mancanti arriveranno presto”. Tra rammarico e fiducia, il tecnico del Verona Ivan Juric guarda al prossimo turno in casa del Cagliari dopo il pari contro l’Udinese: “Resta il fatto che noi dobbiamo continuare a migliorare come gruppo, diventare più lucidi e accumulare ...

Il Milan adesso deve convincere - le indicazioni di Giampaolo alla vigilia del Verona : “Vedo il bicchiere mezzo pieno e lavoreremo ancora per riempirlo. Ci siamo allenati bene, il tempo mettera’ a posto le cose e io sono fiducioso per l’atteggiamento dei ragazzi”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, in vista della sfida contro il Verona. “Dopo 70 giorni di lavoro mi piace l’attaccamento della squadra – spiega il tecnico -. Ne alleno 21 escludendo ...