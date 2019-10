Vento forte e rischio incendi in California | possibile stop all’energia elettrica

Vento forte in Toscana : cade albero a Follonica - diversi gli interventi dei vigili del fuoco : La perturbazione atlantica giunta sull'Italia è scivolata nelle ultime ore velocemente verso Sud, lasciando alle sue spalle un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni...

Maltempo in Calabria e Sicilia : Vento forte nel Vibonese - allagamenti a Lipari : forte ondata di Maltempo nelle scorse ore tra Calabria e Sicilia. Raffiche di vento e piogge torrenziali hanno colpito Pizzo Calabro, nel Vibonese. Registrati disagi e danni in diversi edifici pubblici, compreso il Municipio e la vicina scuola dell’Infanzia di via Nazionale. Molti i tetti scoperchiati dalle tegole e numerose le chiamate ai vigili del fuoco. allagamenti segnalati anche a Vibo Valentia città, ma la situazione sta ora ...

Allerta Meteo Campania : prorogata la criticità “gialla” per Vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’Allerta Meteo codice giallo per vento forte e mare agitato fino alle ore 14 di domani, martedì 8 ottobre. Da ieri sera e fino alle ore 21 di oggi è in vigore l’Allerta Meteo gialla per piogge e temporali su tutta la Campania, tranne che per le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), e venti forti o molto forti su tutta la regione con conseguente mare agitato. La proroga ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo al Sud Italia : attenzione a forte Vento e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a colpire le regioni meridionali anche oggi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per il Sud Italia e Malta, principalmente per forti venti e tornado. L’Allerta si intende formalmente valida fino alle 8 (ora Italiana) di domani, martedì 8 ottobre. Il fronte freddo di una grande bassa pressione vicino all’Islanda si muove sulle Isole Britanniche verso ...

Allerta meteo Sicilia per oggi : temporali e Vento forte : Allerta meteo in Sicilia oggi lunedì, 7 ottobre. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato Allerta meteo arancione e gialla

Allerta Meteo Campania : criticità per piogge e temporali - Vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica “gialla“: l’avviso è valido a partire dalla mezzanotte di stasera e fino alle 21 di domani. Sull’intero territorio regionale, tranne le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente ...

Avviso dell'Aeronautica Militare per domani : temporali e Vento forte sul Nord Italia : Nella giornata di domani assisteremo ad un peggioramento delle condizioni meteo, che interesserà in primo luogo il Nord e poi si estenderà anche al Centro (ne abbiamo parlato qui). Piogge e...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani temporali e Vento forte sulla costa : “Nella giornata di mercoledì 18 settembre l’Emilia Romagna sarà interessata dal transito di una veloce perturbazione che determinerà un flusso di correnti fresche da nord-est. Sono previste precipitazioni diffuse anche di tipo temporalesco che potranno assumere carattere organizzato con maggiore probabilità sul settore centro-orientale della regione. Nel corso della mattinata si prevede un’intensificazione dei venti da nord-est ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo in Sicilia : nubifragi - forte Vento e grandine di grandi dimensioni - rischio tornado e alluvioni lampo : Allerta Meteo – Si prospetta una giornata di forte maltempo per la Sicilia. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha emesso un’Allerta di livello 2 per la Sicilia e Malta principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Livello 2 anche per le Baleari, la Catalogna e la costa della Francia sudorientale principalmente per nubifragi, tornado e grandine di grandi dimensioni. Tutte le allerte si intendono formalmente ...

Maltempo Veneto : crollo termico - grandine - Vento forte e trombe marine : Per tutta la serata di ieri le aree centrali del Veneto sono state bersagliate da un’ondata di Maltempo: grandinate si sono registrate nel Padovano, in particolare a Monselice e Mestrino. La perturbazione, accompagnata anche da venti forti, ha generato anche alcune trombe marine, segnalate nel pomeriggio davanti alla costa di Rosolina, a Punta Sabbioni e a Cavallino Treporti. Registrato un calo repentino delle temperature: i valori in ...

Maltempo in Liguria : forte Vento di burrasca - temporali e 16mila fulmini : vento forte di burrasca e migliaia di fulmini si sono abbattuti la notte scorsa in Liguria, interessata dall’allerta meteo gialla. Arpa regionale rende noto che, “tra la serata di ieri e la mattinata di oggi piogge, rovesci e temporali hanno interessato in particolare il centro e il Levante della regione. Nelle ultime 12 ore (dati aggiornati alle 10.30) le cumulate massime si sono registrate nello spezzino: 80.6 millimetri a Luni ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica per oggi e domani : brusco peggioramento - temporali e Vento forte : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo sull’Italia per la giornata di oggi e domani. Di seguito tutti i dettagli per il 5 e il 6 settembre 2019. Meteo, le Previsioni per oggi sull’Italia Al Nord nuvolosità irregolare in rapida intensificazione mattutina su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e settore ovest dell’Emilia-Romagna, con prime isolate precipitazioni dalla tarda mattina inizialmente su ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo al Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni e forte Vento : Allerta Meteo – Dopo essere stato concentrato solo al Sud negli ultimi giorni, il maltempo ora interesserà anche le regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per le Alpi meridionali principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello 2 anche per il Nord del Mar Nero principalmente per grandine grande o molto grande e forti raffiche di vento e in misura ...

Il Vento soffia forte - fa volare un ombrellone e si conficca sotto l’ascella di un ragazzo : Un’avventura terribile quella vissuta da un ragazzo di 13 anni del Massachusetts . Il ragazzo si trovava su una spiaggia, la Good Harbor Beach quando, all’improvviso, si è alzato un vento così forte che si è sradicato dalla sabbia e ha iniziato a volare, poi ha colpito la testa di alcune donne e, alla fine, si è conficcato sotto l’ascella di un ragazzo di 13 anni. Una donna che era presente alla scena , Laura Woods ha raccontato quello che ...