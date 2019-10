VAR – In Arabia Saudita staccato per ricaricare il cellulare

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il portale gianlucadimarzio.com ha riportato la clamorosa notizia di un malfunzionamento VAR inSaudtia. VAR – Il motivo del malfunzionamento non è riconducibile ad un fattore tecnico ma l’ “errore” umano è fuori da ogni immaginazione: “Una notizia che è davvero clamorosa, e incredibile. Inla partita tra Al-Nassr e Al-Fateh è stata protagonista di un episodio che rimarrà nella storia. Ad un certo punto l’arbitro è stato richiamato a bordocampo dal VAR per correggere una sua decisione. Tutto normale? Assolutamente no. Questo perchè il VAR in quel momento non stava funzionando. E fin qui è già successo, direte. Ma il motivo è davvero incredibile. La motivazione per cui il VAR non funzionava era un’altra. Un addetto al campo dovevail telefono, e così hala presa del monitor del VAR per poterselo ...

