Uomo Vitruviano | perché abbiamo detto No al prestito dell’opera al Louvre e il giudice

Uomo Vitruviano - il Tar sospende il prestito al Louvre del capolavoro di Leonardo : il 16 la decisione : Dopo le polemiche la sorpresa. Ricevuto il ricorso di Italia Nostra, Il Tar del Veneto decide di veder chiaro sul contestato prestito al Louvre dell'Uomo Vitruviano, il più celebrato e conosciuto...

Sgarbi : “L’Uomo Vitruviano può viaggiare senza problemi” : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Quanto deciso dal Tar è solo la sospensione del prestito in attesa della sentenza. Quel che dispiace è che tutto questo sia stato innescato da uno scellerato ricorso di Italia Nostra, che in passato ha fatto battaglie degnissime, cui anche io ho aderito”. A intervenire così, dialogando con l’AdnKronos, sulla vicenda della sospensiva decisa dal Tar del al Museo del Louvre, in occasione ...

Arte : il 16 ottobre la decisione del Tar sull’Uomo Vitruviano al Louvre (2) : (AdnKronos) – L’Uomo Vitruviano appartiene al fondo principale delle Gallerie dell’Accademia in base all’identificazione fatta con nota del 23 ottobre 2018 (Prot. 2470) dell’ex Direttrice del Museo, Paola Marini. Inoltre, l’Associazione ravvisa anche la violazione dell’art. 66, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, per cui non possono uscire dal territorio della Repubblica ‘i beni ...

