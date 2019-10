Uomini e Donne | la rivalità tra Tina e Gemma prosegue dietro le quinte | Non

GEMMA GALGANI E ANNA TEDESCO LITE A Uomini E DONNE/ 'Sei una sciacquetta da 4 soldi' : LITE tra GEMMA GALGANI e ANNA TEDESCO al Trono Over di UOMINI e DONNE per via di...Giorgio Manetti! Le due dame ancora una volta ai ferri corti!

Uomini e Donne - Gemma e Anna discutono durante la sfilata (e ritorna l'argomento... Giorgio) : "Ha delle cose irrisolte con me, Anna? Una sciacquettina da 4 soldi..."Queste le parole di Gemma dopo la puntata con l'ultima sfilata. Oggi l'argomento è "Il jeans sta meglio a me" ed è proprio Anna a sfilare per prima.prosegui la letturaUomini e Donne, Gemma e Anna discutono durante la sfilata (e ritorna l'argomento... Giorgio) pubblicato su Gossipblog.it 09 ottobre 2019 15:08.

Raffaella Mennoia 'Mio padre sta male'/ 'Se non dovessi...' - Uomini e donne - : Raffaella Mennoia 'Mio padre sta male', Lo sfogo e l'annuncio dell'autrice di Uomini e donne: 'Se non dovessi farcela....'

Uomini e donne - Pamela Barretta e Enzo Capo forse in crisi : 'Basta calpestarmi il cuore' : È una delle dame più apprezzate del Trono Over di Uomini e donne ma fino ad ora non è stata molto fortunata in amore. Pamela Barretta lo scorso anno era uscita dal programma insieme a Stefano Torrese salvo poi scoprire, in occasione di un ritorno in studio, che lui aveva scambiato alcuni messaggi con Roberta Di Padua. Tra loro era finita con una serie di accuse reciproche confermate qualche settimana fa, quando il cavaliere si era ripresentato ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 9 ottobre : scintille tra Gemma e Anna - Trono Over - : Il Trono Over di Uomini e Donne torna in onda oggi 9 ottobre, con una puntata tutta femminile: scintille tra Anna e Gemma mentre tra Armando e Barbara...

Uomini e Donne oggi : Anna sotto accusa - strano retroscena : oggi Uomini e Donne, Trono Over: Anna Tedesco sotto accusa, rispunta Giorgio Manetti Dopo le scorse puntate del Trono Over, oggi a Uomini e Donne le dame del parterre femminile tornano sulla passerella del programma. Il tema questa volta è: “i jeans stanno meglio a me.” Nonostante Gemma non abbia vinto la sfida contro Anna, […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Anna sotto accusa, strano retroscena proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni : una nuova segnalazione su Anna e Giorgio : Anna Tedesco e Giorgio Manetti: spunta un nuovo retroscena a Uomini e Donne La sfilata del parterre femminile di Uomini e Donne scatenerà oggi in puntata un putiferio. In passerella le dame sfileranno sul tema “i jeans stanno meglio a me” e, a sorpresa, anche Gemma Galgani (che aveva perso la sfida contro Anna Tedesco) deciderà di calcare la passerella da fuori gara. Il gioco della terza puntata settimanale del Trono Over farà però ...

Anticipazioni Uomini e donne del 9 ottobre : è scontro tra Gemma e Anna durante la sfilata : Archiviata la puntata dedicata soprattutto alla reazione di Riccardo Guarnieri alla notizia del bacio di Ida Platano e Armando Incarnato, il Trono Over di Uomini e donne tornerà oggi 9 ottobre su Canale 5. A partire dalle ore 14:45, Maria De Filippi condurrà un nuovo appuntamento dedicato soprattutto alla sfilata e alle conseguenze del battibecco della scorsa settimana tra Anna Tedesco e Gemma Galgani. Quest'ultima si presenterà, comunque, sulla ...

“Cicciona grassa!”. Tina Cipollari bullizzata dietro le quinte di Uomini e Donne : Ci risiamo, non passa settimana senza una bella litigata tra La sempre acida Tina Cipollari e Gemma Galgani: le due sono probabilmente il condimento necessario alla vita del trono Over di “Uomini e Donne”. Sono anni che i telespettatori assistono alle loro liti e, probabilmente, vederle riappacificare non farebbe gli interessi di nessuno, nemmeno delle dirette interessate. In una recente intervista al settimanale di gossip “Nuovo”, Tina ...

Uomini E DONNE/ Giulia e Daniele : scappa il bacio - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono Classico: la crisi tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni e il bacio tra Giulia e Daniele

Uomini e Donne - Tina Cipollari : 'Dietro le quinte - Gemma dice che sono una cicci...' : Non accenna a placarsi l'astio che c'è da anni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L'opinionista di Uomini e Donne, infatti, a "Nuovo" ha confessato alcune cose poco carine che la rivale le direbbe nel backstage, ovvero quando le telecamere di Canale 5 sono spente. Pare che la dama torinese offenda spesso la "vamp" sull'aspetto fisico, tirando in ballo i chili di troppo che lei sta cercando di perdere con l'aiuto di una nutrizionista. Tina e ...

Gossip Uomini e Donne - Eleonora Rocchini furiosa : scatta la denuncia : Eleonora Rocchini di Uomini e Donne pronta a querelare: “La diffamazione è reato!” Dal momento in cui Oscar Branzani e Eleonora Rocchini si sono lasciati, inutile negarlo, sono finiti nell’occhio del ciclone tra critiche e illazioni incontrollabili sul loro conto. Illazioni che hanno fatto perdere la pazienza all’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, la quale ha annunciato poco fa su instagram di star ...

Uomini e donne over : Riccardo Guarnieri e il bacio tra Ida e Armando : Ieri pomeriggio, riguardo alle ultime battute della puntata di Uomini e donne dedicata al trono over, vi avevamo dato la notizia di un bacio tra Armando Incarnato e Ida Platano. Oggi si riparte proprio da questo. Armando, rispondendo ad un’accusa di Riccardo Guarnieri, sostiene di aver fatto sentire Ida una vera donna, come non le succedeva da tantissimo tempo. Il Guarnieri però continua a sostenere che non vede alcun interesse tra la sua ex ...

Uomini e Donne Over : Veronica Ursida - Amore o Business? : Veronica Ursida, approda a Uomini e Donne Over per cercare l’anima gemella. Durante l’intervista però un dettaglio in particolare che riguarda la sua professione, fa nascere il sospetto da parte del popolo del web. Scopriamo di cosa si tratta! Veronica Ursida ripercorre in un’intervista le sensazioni che ha provato quando è approdata per la prima volta negli studi di Uomini e Donne. La dama del trono Over, esprime un giudizio ...