Uno chemisier come quello di Meghan Markle ma autunnale

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) In Veronica BeardIn Hannah LaveryIn MayamikoIn Martin GrantIn Room 502In Club MonacoIn StaudIn Grace Wales BonnerIn GivenchyIn AltuzarraIn occasione del suo recente royal tour in Sudafrica, la duchessa di Sussexha adottato dei look – se possibile – ancor più casual e chic rispetto ai precedenti outfit sfoggiati nel corso dei suoi viaggi in Marocco e Australia. Oltre a indossare abiti e accessori di designer africani, in linea con le tradizioni del luogo, ha anche adottato la sempre apprezzata pratica del riciclo tanto cara a sua cognata, Kate Middleton, riproponendo alcuni must-have già indossati in altre occasioni. A spiccare, tra i capi cult indossati con convinzione, è lo, ovvero il classico abito a camicia, con bottoni centrali e cintura da annodare morbida in vita che, per, è diventato ormai l’abito signature post-gravidanza e che ...

GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: Meghan ha una vera passione per gli chemisier ?? e in Africa ne ha indossati ben cinque, uno dopo l'altro... Ecco le foto… - Carlitolatin55 : RT @vogue_italia: Meghan ha una vera passione per gli chemisier ?? e in Africa ne ha indossati ben cinque, uno dopo l'altro... Ecco le foto… -