Una Vita anticipazioni | TELMO ha violentato LUCIA? Spunta un’altra donna che…

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Nei nostri precedenti post dedicati alledella telenovela Unavi abbiamo parlato del “rapimento” diAlvarado (Alba Gutierrez) da parte diMartinez (Dany Tatay), il nuovo parroco di Acacias. Intuita la malvagità di Samuel Alday (Juan Gareda), il prelato non esiterà infatti a privare la cugina di Celia (Ines Aldea) della sua libertà per qualche giorno, ma la situazione si ritorcerà contro di lui… Una, news:mette in guardiada Samuel Certo del fatto che Samuel abbia iniziato a corteggiaresoltanto per sposarla ed entrare in possesso della vasta eredità dei Marchesi di Valmez, ossia i genitori della ragazza,obbligherà la Alvarado a seguirlo nei pressi di una chiesetta abbandonata, mentre nel quartiere si starà celebrando la processione in onore della Vergine dei Miracoli. Una volta arrivato sul posto, il ...

beppe_grillo : I PILASTRI DI UNA VITA SIGNIFICATIVA I dati mostrano che inseguire la felicità può renderci infelici. Sempre più pe… - LucaBizzarri : Ho risolto, da solo, il problema della n. Ho aperto, estratto il tastino, pulito sotto, rimesso. Senza rompere nien… - NicolaMorra63 : Che sia il ripetersi di una dinamica già vissuta 27 anni fa? Un altro 'mariuolo'? -