Taglio parlamentari è legge - la cena di Di Maio e Zingaretti : un piano per il doppio turno : Il piatto forte: rilanciare la fase due del governo, dopo il sì definitivo al Taglio dei parlamentari. Occasione ghiotta per iniziare a ragionare sulla futura legge elettorale....

Un piano per l?Iva tra sconti - rincari e bonus per le carte : Roberto Gualtieri, nella sua prima audizione in Parlamento, si è impegnato a non aumentare l?Iva. E la maggioranza che sostiene il governo, nella sua risoluzione al Documento di economia...

Sicilia : via libera a finanziamenti per piano Parcheggi - due mesi di tempo ai Comuni : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo pubblicato i due decreti finali riguardo gli stanziamenti per i Parcheggi scambiatori nelle città metropolitane di Sicilia e nei Comuni al di sotto dei 30 mila abitanti. Abbiamo altresì inviato una nota alle città di Palermo, Catania e alle altre amministr

AMA. Il piano per la differenziata a Roma va avanti : “Il piano per una nuova raccolta differenziata nella città di Roma andrà avanti. Ama, d’intesa con Roma Capitale, intende proseguire nella spinta alla raccolta dei materiali riciclabili, con ogni possibile rimodulazione dei servizi territoriali che possano aumentare le quantità e la qualità delle singole frazioni”. “Per far questo e rendere i servizi di raccolta più efficienti e monitorabili, saranno valutate e utilizzate le ...

La Turchia si prepara alla guerra : il piano di Erdogan per spazzare via i Curdi : L’invasione della Turchia al nord della Siria è imminente. Quali sono gli obiettivi di Erdogan? Quali conseguenze avrà l’intervento militare in un’area già incandescente? I Curdi siriani, principale obiettivo del presidente turco, hanno già avvertito di essere pronti alla “guerra totale”. L’Onu si prepara al peggio. E in ballo ci sono anche migliaia di prigionieri dell’Isis.Continua a leggere

"Dopo la separazione da Brad Pitt mi sono persa. Sto pian piano ritrovando me stessa" : “Dopo la separazione da Brad avevo perso un po’ me stessa. Sentivo una tristezza infinita”. sono le parole di Angelina Jolie, in un’intervista al quotidiano francese Madame Lefigaro, rilasciata in occasione della promozione del nuovo film “Maleficent: Mistress of Evil”, in uscita nelle sale italiane dal 17 ottobre 2019. L’attrice è tornata a parlare dei giorni bui seguiti alla separazione dal ...

Gli ex margheritini hanno un piano per governare il Pd di Zingaretti : Nicola Zingaretti ieri ha dovuto rettificare l’uscita di Andrea Orlando contro Matteo Renzi. Il vicesegretario unico aveva messo sullo stesso piano il Papete e la Leopolda. In sostanza per lui lo stabilimento balneare di Milano Marittima da cui Matteo Salvini lanciava i proclami alla nazione tra un

Sciopero Alitalia - il 9 ottobre cancellati 198 voli : la compagnia attiva piano straordinario. Martedì Patuanelli incontra i commissari : Sono 198 i voli Alitalia cancellati, per la sola giornata di mercoledì 9 ottobre, a causa dello Sciopero proclamato dai gruppi sindacali di Anpac, Anpav e Anp, per piloti e assistenti di volo, e di Assovolo Trasporto Aereo e Confael Trasporti, per il personale navigante. Alitalia, tuttavia, rassicura di aver attivato un piano straordinario: “Il piano – si legge sul sito della compagnia – prevede l’impiego di aerei più ...

Bonus di 240 euro al mese per ogni figlio : il piano del governo : I dettagli sull'ipotesi di un assegno che verrebbe pagato fino ai 18 anni (e poi 80 euro fino ai ventisei anni). La misura...

VIDEO MotoGP - Romagnoli : “Petrucci dà tutto - a volte bisogna andare piano per andare veloci” : Nel corso della giornata del sabato del GP di Thailandia 2019, tappa del Mondiale MotoGP, tra prove libere e qualifiche, Romagnoli ha parlato del centauro della Ducati Danilo Petrucci: “Lui è uno che dà tutto, è molto coraggioso, a volte bisogna andare piano per andare più forte“. VIDEO INTERVISTA Romagnoli: “PETRUCCI DA’ tutto” Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

Rai - Fabrizio Salini e il piano per rubare ascolti a Mediaset : "Fiorello rivoluzionerà tutto" : Venerdì 4 ottobre, il ministero dello Sviluppo economico ha dato il via libera al documento approvato dal consiglio di amministrazione Rai, per la riorganizzazione di viale Mazzini. Il nuovo piano industriale è stato ideato dall'ad Fabrizio Salini, il quale ha quindi rilasciato un'intervista al Corr