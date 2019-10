Un mare di rifiuti sui fondali italiani | il 75% è plastica

Campania : al via “Remare” - una rete per rimuovere i rifiuti in mare : Una ‘rete’ per salvare il mare. Remare, il progetto finanziato dalla Regione Campania, grazie a fondi europei Feamp 2014/2020, sarà presentato giovedì 29 agosto a Castellabate. Le quattro aree marine protette della Regione, insieme a cinque associazioni di categoria della pesca andranno a formare una grande ‘rete’ per ripulire il mare della Regione dai rifiuti e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. ...