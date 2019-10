Umbria | il candidato Pd-M5s Bianconi travolto dallo scoop | Quanti milioni ha preso

Corriere dell'Umbria : "Sei milioni per gli hotel di Bianconi - candidato Pd-M5s in Umbria" : “Quasi sei milioni per gli hotel da ristrutturare. Più due milioni e mezzo per gare e affidamenti nei servizi mensa dei moduli abitativi. Non manca il trasporto scolastico. Ecco come e quanto il gruppo alberghiero della famiglia Bianconi attinge ai fondi pubblici per la ricostruzione di Norcia. In base ai dati forniti dal Comune si stima che oltre l′80% degli euro transitati nella città di San Benedetto per le ...

Elezioni Umbria - quasi sei milioni di euro della ricostruzione post terremoto alle aziende del candidato presidente di Pd e M5s : Più dell’80% dei fondi per la ricostruzione post terremoto di Norcia sono finite alle società di Vincenzo Bianconi. Il candidato governatore dell’Umbria sostenuto dal Pd e Movimento 5 stelle è a capo di un gruppo di aziende attive nella ricezione turistica. In totale sono quasi sei milioni i fondi pubblici arrivati per ristrutturare gli hotel di proprietà dei Bianconi. Altri due milioni e mezzo, invece, sono stati erogati in cambio ...

Sondaggi elettorali - elezioni regionali in Umbria : in testa il candidato sostenuto M5S e Pd : Gli ultimi Sondaggi elettorali per il voto del prossimo 27 ottobre nelle regionali in Umbria confermano in testa (anche se solo di qualche punto decimale) il candidato Vincenzo Bianconi, sostenuto da un'intesa fra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico. Due sere fa, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono incontrati faccia a faccia per discutere proprio le possibili alleanze anche a livello regionale.Continua a leggere

Sondaggi elezioni Umbria : centrodestra con Tesei davanti al candidato PD-M5S Bianconi : Mancano esattamente quattro settimane alle elezioni regionali in Umbria e la tensione pre-elettorale comincia a farsi sentire, anche perché queste elezioni, seppur di valenza regionale, saranno il vero banco di prova del neo-governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto dall'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. I candidati I candidati alla presidenza della Regione saranno nove, ma la sfida sarà a due: da una parte la senatrice ...

Umbria - Andrea Fora si ribella : il candidato trombato da M5s e Pd pronto a scendere in campo : Tutto pronto per le Regionali in Umbria: il candidato Pd e Cinque Stelle, Vincenzo Bianconi, non dovrà incontrare solo le forze politiche per scrivere il programma, ma anche Andrea Fora. Il presidente di Confcooperative, già lanciato dal Pd, non ha preso bene il veto del Movimento sul suo nome, così

Il fallimento di Thomas Cook e il candidato Pd-M5s in Umbria : Ecco questo è un bel casino e la soluzione non è immediata. Se poi lo guardiamo con occhi italiani ne derivano varie assunzioni. Cominciate voi, è buon tema per cena, appunto facendo parallelo con recenti fallimenti bancari nazionali italiani e quel che ne è seguito. Appunto, quasi meglio tene

Gian Marco Centinaio - il candidato alle Regionali in Umbria di Pd e Cinque Stelle faceva il tifo per lui : "Grande ministro Centinaio". No, a dirlo non è Matteo Salvini bensì il candidato alle Regionali in Umbria di Pd e Cinque Stelle. A Vincenzo Bianconi non bastava aver spifferato il nome di chi aveva votato (Nicola Alemanno, civico di centrodestra), perché sulla pagina Twitter del nuovo volto dell'inc

Umbria Regionali - il candidato Pd e Cinque Stelle votava centrodestra : schiaffo all'inciucio : Vincenzo Bianconi è il nuovo candidato alla presidenza dell'Umbria che Pd e Cinque Stelle hanno designato per il loro Patto Civico. "Ho detto sì perché ho cercato sempre di contribuire al cambiamento. Faccio vita di sindacato di categoria da quando avevo 16 anni. Per dieci anni sono stato presidente

Umbria : quando il candidato Pd-M5s Bianconi diceva di Centinaio ‘grande ministro’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Un ‘endorsement’ per l’allora responsabile del Turismo e dell’Agricoltura, il leghista Gian Marco Centinaio: “grande ministro”. E’ tra gli ultimi ‘cinguettii’ che figurano sul profilo Twitter del candidato M5S-Pd, Vincenzo Bianconi, risalente al luglio scorso, quando a Palazzo Chigi coabitava ancora l’asse M5S-Lega. Un tweet risalente a oltre due ...

Regionali Umbria - Vincenzo Bianconi candidato M5s-Pd : “Accolgo l’invito”. La presentazione : “Sono Vincenzo Bianconi imprenditore umbro di Norcia, come tanti sono innamorato della mia terra. È ora di ricostruire il futuro dell’Umbria perché è una regione straordinaria e civile che ha bisogno di fortissimi cambiamenti. Accolgo l’invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto a candidarmi come presidente della Regione Umbria”. Così Vincenzo Bianconi ha accolto l’invito a candidarsi ...