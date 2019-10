Ultime notizie Ultim' ora di oggi | taglio dei parlamentari diventa legge | 9 ottobre

Ultime notizie Roma del 09-10-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli OK definitivo dell’aula della camera al taglio dei parlamentari disegno di legge costituzionale che riduce i deputati a 400 del 130 tua lì ed i senatori a 200 dagli attuali 315 è stato definitivamente approvato a Montecitorio con te 553 voti a favore 14 contrari e 2 astenuti trattandosi di un disegno di legge costituzionale era richiesta la ...

Notizie del giorno – Il Milan di Pioli - la suocera di Dybala contro l’argentino - le Ultime di calciomercato : IL Milan DI Pioli – Milan-Pioli, attese novità. Manca solo l’ ufficialità per l’annuncio dell’ex Inter e Fiorentina. Dato il benservito a Giampaolo. Scelta molto discutibile, quella della dirigenza rossonera, dettata dalla poca ambizione e da disaccordo e confusione. Chi si aspetta cambiamenti sarà probabilmente smentito. Nella mentalità, nell’atteggiamento e nel modulo, il nuovo Milan di Pioli avrà ben poche differenze ...

Ultime notizie Roma del 08-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio dopo il ricorso presentato da Italia Nostra al TAR del Veneto ha sospeso il prestito al museo del Louvre dell’uomo vitruviano di Leonardo conservato nelle gallerie Accademia di Venezia tenendo conto dell’apertura della mostra parigina prevista per il 24 ottobre il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la ...

Ultime notizie Roma del 08-10-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio dopo il ricorso presentato da Italia Nostra Il TAR del Veneto ha sospeso il prestito al museo del Louvre dell’uomo vitruviano di Leonardo conservato nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia tenendo conto dell’apertura della mostra parigina prevista per il 24 ottobre il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare ...

Ultime notizie Roma del 08-10-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione Da Luigi in studio l’Italia deve riformare la legge sull’ ergastolo ostativo che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia lo ha stabilito la Corte di Strasburgo rifiuta la richiesta di un nuovo giudizio avanzata dal governo italiano dopo la condanna che adesso diventa definitiva emessa il 13 giugno scorso un accordo ...

Governo Ultime notizie : Mieli “Renzi vorrebbe farlo cadere” : Governo ultime notizie: Mieli “Renzi vorrebbe farlo cadere” Nelle ultime settimane, si è sviluppata un’asse imprevedibile: Renzi e Di Maio – rispettivamente leader di IV e del M5S – sembrano andare d’accordo sugli obiettivi della manovra e sulle politiche da attuare con più urgenza. Proprio l’ex segretario dei “dem” ha voluto ribadire a più riprese, dopo la scissione dal PD, di non voler ...

Ultime notizie Roma del 08-10-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione della Luigi in studio l’Italia deve riformare la legge sull’ ergastolo ostativo che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia lo ha stabilito la Corte di Strasburgo rifiuta la richiesta di un nuovo giudizio avanzata dal governo italiano dopo la condanna che adesso diventa definitiva emessa il 13 giugno scorso un ...

Ultime notizie Roma del 08-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono riprese le ricerche dei 15 dispersi nel naufragio di ieri davanti a Lampedusa nel tragico bilancio ci sono anche 13 morti e 22 migranti tratti in Salvo sono tutte donne le vittime accertate a bordo erano tutti senza salvagente la procura Indaga contro ignoti per naufragio e omicidio plurimo oggi a Lussemburgo riunione dei ministri ...

Ultime notizie Roma del 08-10-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio sono riprese le ricerche dei 15 dispersi nel naufragio di ieri davanti a Lampedusa nel tragico bilancio ci sono anche 13 morti e 22 migranti tratti in Salvo sono tutte donne le vittime accertate a bordo erano tutti senza salvagente la procura Indaga contro ignoti per naufragio omicidio plurimo oggi a Lussemburgo riunione dei ministri ...

Ultime notizie Roma del 08-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio fiscale in Italia resta a livelli elevati e pesa sul rafforzamento della capacità competitive di crescita del nostro paese lo ha sottolineato il presidente degli Stati Gian Carlo blangiardo audizione sulla nave davanti alla commissione bilancio del Senato e camera per lanciarlo Inoltre coerente l’obiettivo di crescita programmatica ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Ecco i premi Nobel per la fisica - 8 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Sono stati comunicati i premi Nobel per la fisica: Ecco a chi sono andati, 8 ottobre 2019,

Ultime notizie Roma del 08-10-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nessun ritiro delle truppe americane dalla Siria lo ha detto un funzionario dell’amministrazione Trump in una conference call con i reporter della Casa Bianca secondo quanto riportano alcuni media sono tra 50 e 100 uomini delle Forze Speciali americane nel nord della Siria fermate funzionario sono interessati dall’ordine del presidente ...

Ultime notizie Roma del 08-10-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio oggi l’aula della camera vuota la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari con un via libera blindato anche dall’ accordo sulle riforme raggiunto nella coalizione di governo Locatelli della Lega dice voteremo sì e voltiamo ancora pagina parliamo di economia con la nota di aggiornamento al Def intendiamo ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi A4 : camion sfonda guard rail - è caos - 8 ottobre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Incidente avvenuto stamane sull'autostrada A4 all'altezza di Verona: ecco cos'è successo, 8 ottobre 2019,