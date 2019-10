U&D | spoiler oggi 9 ottobre | lite tra la Galgani e Anna | viene citato Giorgio Manetti

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)a partire dalle 14:45 su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e dove, stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', vedremo una nuovatra GemmaTedesco. Le due dame, dopo quanto avvenuto la settimana scorsa, riprenderanno a litigare, con lache arriverà a dare della 'sciacquetta' da quattro soldi alla rivale. Verrà fatto anche il nome diche, stando ai racconti, si frequenterebbe ancora con la Tedesco. Avrà termine anche la sfilata iniziata settimana scorsa non senza polemiche, con Armando che non farà certo dei complimenti a Barbara, scatenando di fatto nuove discussioni. Anticipazioni puntata odierna Trono over: scontro tra Gemma e, spunta il nome del 'gabbiano' Continuano nel parterre del trono Over di Uomini e donne le liti e le ...

sampdoria : ??U.C. #Sampdoria: comunicato stampa del 7 ottobre 2019 ?? - Atalanta_BC : ???? @ibanezroger1 convocato nella nazionale Olimpica brasiliana! ???? ???? Roger #Ibañez has been named in #Brazil U-23!… - juventusfc : 85' | ?? | S - U - P - E - R @13Szczesny13 in uscita su Vecino! DECISIVO TEK! #InterJuve [1-2] #ForzaJuve -