Ucraina | la “maratona stampa” del presidente Zelensky | per tutto il giorno risponderà

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) “Una maratona stampa” in diretta sui social network: è quello che farà a Kiev ilucraino Volodymyr, che dalle 10.00 di giovedì 10 ottobrealle domande dei giornalisti per tutta la giornata. Lo si apprende dalla agenzia Interfax che riporta una nota dell’ufficio stampa presidenziale. Il programma prevede che “i rappresentanti dei media pongano domande al capo dello Stato in gruppi da sette a dieci persone“. I gruppi poi cambieranno “ogni 30 minuti” e saranno formati “in linea con l’elenco di accreditamento”. I giornalisti potranno anche lavorare in un centro stampa organizzato sul territorio del mercato alimentare di Kiev, dove la maratona verrà trasmessa in diretta. “Tutti i media riceveranno una risposta che conferma l’ora dell’incontro con il”, ha affermato l’ufficio ...

